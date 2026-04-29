No hay acuerdo en el Mercosur por las cuotas de exportación a Europa y el tratado empieza a regir el viernes

El ministro de Economía Gabriel Oddone dijo este miércoles que aún no hay acuerdo entre los países del Mercosur para repartir a cada uno las cuotas de ingreso de productos a Europa, en el marco del tratado de libre comercio que empieza a regir este viernes 1 de mayo (de forma provisoria).

“No hay un acuerdo en estas horas, el plazo vence en las próximas horas y por lo tanto muy probablemente no se alcance un acuerdo reglado y por lo tanto se vaya a técnicas que habitualmente rigen este tipo de distribución de cuotas, que es congelar las situaciones que están hoy puestas sobre la mesa. Habrá que verlo”, dijo Oddone en rueda de prensa tras una actividad con representantes de la Unión Europea, en Montevideo.

“No quisiera adelantar mucho más que eso, lo único que puedo decir es que no tenemos un acuerdo en este momento sobre las cuotas y que probablemente derivemos en lo que se conoce como el fifo, que es, el primero que llega es el que tiene la cuota establecida”, explicó el ministro.

Consultado sobre cómo está Uruguay en este escenario de cuotas sin acuerdo, respondió: “No estamos mal. Podríamos estar mejor si negociáramos lo que queremos, pero no estamos mal. Somos partidarios de que ese camino no se recorra, preferiríamos ir por un camino de negociación, pero tampoco esta situación nos perjudica extraordinariamente”. El embajador de la Unión Europea en Uruguay Petros Mavromichalis destacó el acuerdo comercial con el Mercosur y aseguró que “es un paso muy importante entre ambos bloques”.

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