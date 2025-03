"No fue una falla" y "el lugar lo tienen", dijo directora de Secundaria ante reclamo de padres por errores en la asignación de liceos

“Los comienzos de cursos siempre tienen estas cuestiones de, o me tocó de tarde, o me tocó de mañana, o no me tocó en el liceo que quería, esas cosas se ordenan entre marzo y abril, lo que pido es calma, por supuesto, y hacer las cosas, que el papá vaya al liceo, a la reguladora, a donde tenga que ir para lograr ese cambio que necesita. Siempre que haya lugar se le va a contemplar”, concluyó.