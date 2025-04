"No es una irregularidad que deba pasar desapercibida", dijo Salvador Schelotto, candidato a la IMM, sobre Cairo

Salvador Schelotto , candidato a intendente por el Frente Amplio , dijo que se trata de una irregularidad, que no debe pasar desapercibida y que necesita ser subsanada.

De todos modos, sostuvo que no está "convencido" de que el Frente Amplio "tenga que operar" en este tema.

"En primer lugar, tengo una altísima valoración de la compañera Cecilia Cairo como militante, como persona comprometida con una causa que es la de la gente que tiene menos recurso. Evidentemente en este caso estamos ante una irregularidad y que no es una irregularidad que deba pasar desapercibida, eso me parece que es importante. No es algo menor y que evidentemente necesita ser subsanado por la vía correspondiente", indicó.