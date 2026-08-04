No es magia, es técnica: la fisioterapia respiratoria y su aplicación en bebés y niños con infecciones complicadas

La fisioterapia respiratoria es una técnica de higiene bronquial que profesionales aplican para mejorar la recuperación de bebés y niños con infecciones por ejemplo del virus sincitial respiratorio (VRS) tan complicado en lactantes y niños pequeños.

Subrayado acompañó a Cintia Márquez, médica de familia, y a Romina Ubiría, fisoterapeuta, a la casa de Lucía Devesa, mamá de Arianna, que a los pocos días de nacida fue diagnosticada con VRS e internada en un centro de salud de ASSE.

El invierno trae siempre un aumento de las enfermedades respiratorias, que afectan especialmente a niños y bebés. Para estos casos existe una técnica de fisioterapia que mejora y acelera la recuperación.

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Provoca la expulsión de líquidos y mucosidad acumulada en las vías respiratorias, provocando gran alivio en los pacientes.

Las profesionales de ASSE que fueron a la casa de Lucía para atender a su hija explicaron a Subrayado el procedimiento y los beneficios que tiene, especialmente al hacerse en domicilio.

La mamá de Arianna contó lo importante que es para ella no tener que salir con su beba a la calle y recibir la fisioterapia en su casa.