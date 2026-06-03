RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROFESORES DE SECUNDARIA

"No es cualquier auto ni en cualquier condición", dijo presidenta de Fenapes, sorprendida por la donación de Orsi

El sindicato de Secundaria realizó una publicación con ironía que dice: "cada vez más cerca del 6+1", en relación a la promesa de campaña de presupuesto para la educación.

vespa-fenapes-donacion-camioneta-orsi

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) cuestionó que se involucre a la educación pública como salida a un problema político del gobierno al donar la camioneta del presidente Yamandú Orsi a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tras la polémica generada por el proceso de compra del vehículo.

"Creemos que en medio de una situación que, desde Presidencia o los asesores, se les ha ido un poco de las manos, hay una salida allí, mencionando a la educación pública y el destino de la camioneta", afirmó la presidenta de Fenapes, Alejandra Vespa.

El sindicato de docentes de Secundaria realizó una publicación con ironía que dice: "cada vez más cerca del 6+1", en relación a la promesa de campaña de alcanzar el 6% del PIB de presupuesto para la educación y 1% para investigación, y el anuncio de la donación de la camioneta por parte de Orsi.

jutep recibio seis denuncias anonimas por la camioneta de orsi, que tratara en la sesion del viernes
Seguí leyendo

Jutep recibió seis denuncias anónimas por la camioneta de Orsi, que tratará en la sesión del viernes

Vespa se manifestó profundamente sorprendida porque un tema político termine vinculado a la educación y justificó la ironía en la publicación de Fenapes. "Nosotros estamos en un proceso en el que planteamos que hay necesidades de recursos, a nivel de la construcción edilicia, de reparaciones, de cargos, de presencia de más personal en los centros educativos y sin duda que lo del transporte está presente", afirmó.

La presidenta de Fenapes remarcó que el transporte escolar está regulado y debe de cumplir con determinadas características. "No es cualquier auto ni en cualquier condición", aseguró Vespa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA MAÑANA EN CASA | 22-11

El tubófono "Opus II" de la Rambla Presidente Wilson
GRAN HERMANO | 31-05-2026

¡Salió la Bomba y volvió Sol!
Canal 10 WEB

La luna en Capricornio
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando

Te puede interesar

Balacera dejó a cuatro hombres de entre 24 y 37 años heridos en el barrio Cotravi
VARIAS VAINAS Y UN AUTO INCENDIADO

Balacera dejó a cuatro hombres de entre 24 y 37 años heridos en el barrio Cotravi
Quince detenidos en allanamientos en Maldonado; pertenecen a una banda que operaba en la zona
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Quince detenidos en allanamientos en Maldonado; pertenecen a una banda que operaba en la zona
Sube la inflación por el aumento en los combustibles y se ubica en 3,77% anual
DATOS DEL INE

Sube la inflación por el aumento en los combustibles y se ubica en 3,77% anual

Dejá tu comentario