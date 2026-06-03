La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) cuestionó que se involucre a la educación pública como salida a un problema político del gobierno al donar la camioneta del presidente Yamandú Orsi a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tras la polémica generada por el proceso de compra del vehículo.
"No es cualquier auto ni en cualquier condición", dijo presidenta de Fenapes, sorprendida por la donación de Orsi
El sindicato de Secundaria realizó una publicación con ironía que dice: "cada vez más cerca del 6+1", en relación a la promesa de campaña de presupuesto para la educación.
"Creemos que en medio de una situación que, desde Presidencia o los asesores, se les ha ido un poco de las manos, hay una salida allí, mencionando a la educación pública y el destino de la camioneta", afirmó la presidenta de Fenapes, Alejandra Vespa.
El sindicato de docentes de Secundaria realizó una publicación con ironía que dice: "cada vez más cerca del 6+1", en relación a la promesa de campaña de alcanzar el 6% del PIB de presupuesto para la educación y 1% para investigación, y el anuncio de la donación de la camioneta por parte de Orsi.
Jutep recibió seis denuncias anónimas por la camioneta de Orsi, que tratará en la sesión del viernes
Vespa se manifestó profundamente sorprendida porque un tema político termine vinculado a la educación y justificó la ironía en la publicación de Fenapes. "Nosotros estamos en un proceso en el que planteamos que hay necesidades de recursos, a nivel de la construcción edilicia, de reparaciones, de cargos, de presencia de más personal en los centros educativos y sin duda que lo del transporte está presente", afirmó.
La presidenta de Fenapes remarcó que el transporte escolar está regulado y debe de cumplir con determinadas características. "No es cualquier auto ni en cualquier condición", aseguró Vespa.
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