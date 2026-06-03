"No es cualquier auto ni en cualquier condición", dijo presidenta de Fenapes, sorprendida por la donación de Orsi

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) cuestionó que se involucre a la educación pública como salida a un problema político del gobierno al donar la camioneta del presidente Yamandú Orsi a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tras la polémica generada por el proceso de compra del vehículo.

"Creemos que en medio de una situación que, desde Presidencia o los asesores, se les ha ido un poco de las manos, hay una salida allí, mencionando a la educación pública y el destino de la camioneta", afirmó la presidenta de Fenapes, Alejandra Vespa.

El sindicato de docentes de Secundaria realizó una publicación con ironía que dice: "cada vez más cerca del 6+1", en relación a la promesa de campaña de alcanzar el 6% del PIB de presupuesto para la educación y 1% para investigación, y el anuncio de la donación de la camioneta por parte de Orsi.

Vespa se manifestó profundamente sorprendida porque un tema político termine vinculado a la educación y justificó la ironía en la publicación de Fenapes. "Nosotros estamos en un proceso en el que planteamos que hay necesidades de recursos, a nivel de la construcción edilicia, de reparaciones, de cargos, de presencia de más personal en los centros educativos y sin duda que lo del transporte está presente", afirmó.

La presidenta de Fenapes remarcó que el transporte escolar está regulado y debe de cumplir con determinadas características. "No es cualquier auto ni en cualquier condición", aseguró Vespa.