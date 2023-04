"No entendía qué pasaba": el relato de Milagros sobre el día que su perro guía le salvó la vida

Milagros Costabel, la uruguaya que es ciega de nacimiento y recibió una beca en Harvard, contó en Twitter que su perro guía Indio le salvó la vida.

"Cuando me dieron a Indio, imaginaba que me iba a ayudar...a encontrar cosas en la calle, a caminar rápido y con más gracia, a preocuparme menos en el camino. Pero nunca pensé que me iba a salvar la vida", escribió la joven, que suele compartir en esa red social la experiencia de tener al animal con ella.

En su relato, Milagros contó que caminando rumbo a su trabajo casi fue atropellada por un conductor, pero que mientras las personas a su alrededor corrían sin ayudarla, Indio reaccionó rápidamente y la llevó a un lugar seguro, indicándole, además, que no se moviera de allí: "Nada le impedía a Indio cumplir con sus instintos y salir corriendo siguiendo a los demás, metiéndose en el caos y dejándome a mí. Pero no lo hizo. Y aún después de esa experiencia, me guió al trabajo como si hacerlo fuese lo mejor del mundo".

https://twitter.com/mili_costabel/status/1645564460688633856 Nada le impedía a Indio cumplir con sus instintos y salir corriendo siguiendo a los demás, metiéndose en el caos y dejándome a mí. Pero no lo hizo. Y aún después de esa experiencia, me guio al trabajo como si hacerlo fuese lo mejor del mundo. — Milagros Costabel (@mili_costabel) April 10, 2023 Detalló que el camino que suelen hacer está en la rutina de ambos, "como algo de todos los días". "Íbamos a hacer el último cruce que, aunque complicado, no es muy peligroso porque tiene semáforo sonoro y suele haber gente yendo al mismo tiempo. Para que se hagan una idea, un perro guía no decide cuando cruzar, pero puede negarse a hacerlo si piensa que no es seguro", relató. Cuando estaban cruzando, sostuvo, empezaron a escuchar gritos "de esos que te hacen sentir la desesperación y el terror". "Yo no entendía qué pasaba, porque la gente también gritaba en la vereda y todo fue tan rápido que no tuve tiempo de nada. Cuando intentaba entender, Indio dio la vuelta con una fuerza que nunca había sentido, me llevó al cordón en donde estábamos y se sentó en frente de mí", detalló. Agregó: "Un señor (borracho, creo) había doblado, ignorando el semáforo y yendo directamente hacia las personas que estábamos cruzando. La policía pudo detenerlo después, pero alguien que nos vio me dijo que de Indio no haber hecho lo que hizo en ese segundo, mi historia sería otra". Al finalizar, Milagros recordó la importancia de no acariciar a un perro guía cuando está haciendo su trabajo. "La próxima vez que tengan que elegir una organización para apoyar, o que vean un perro guía en la calle y se pregunten si tocarlo o no, acuérdense que detrás de ese perro hay una dedicación increíble que (como en este caso) también puede salvar vidas".

