"No desaparecen las AFAP", aseguró Alejandro Sánchez, y explicó el cambio propuesto en el diálogo social

El secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez fue consultado en rueda de prensa sobre los cambios al sistema previsional que surgen del llamado diálogo social, y que terminó con acuerdo entre el gobierno y el PIT-CNT.

Esas recomendaciones, que pueden ser incluidas en un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento, generaron cuestionamientos en la oposición por los cambios que implica para las AFAF. La Asociación de AFAP dijo incluso se lo que se propone es “una estatización”.

“No desaparecen las AFAP”, aseguró Sánchez, y agregó: “En las recomendaciones que están planteadas en el diálogo de seguridad social, lo que está planteado es que un componente, que es el de la relación o filiación de los trabajadores sea por otros mecanismos. Porque si tu estás interesado en afiliarme porque me vas a cobrar una comisión puede suceder, como ha sucedido, que trabajadores que no deberían tener una AFAP porque no les conviene por su ingreso o porque el tiempo determinado para invertir en la AFAP no lo deberían hacer, bueno, si hay un componente de que yo te ingreso, te afilio y gano dinero, bueno, ese componente puede sesgar muchísimo la información”.

“Esa información tiene que ser pública y garantizado de que no hay un interés económico en eso”, agregó el jerarca, y aseguró “La administración del fondo de ese trabajador, tu cuenta personal, y esa plata, cómo se invierte de manera profesional, lo van a seguir llevando adelante fondos profesionales, que son las AFAP, porque esa es su tarea, la tarea de las AFAP no es reclutar gente, afiliar personas”.

Consultado sobre los cambios en la edad de retiro, que seguirá en 65 años pero con la opción de hacerlo a los 60, aunque con menos jubilación, Sánchez explicó: “Crear una nueva causal que permita jubilarse a los 60 años, para los de menores ingresos, el 30% de menores ingresos, la idea es que el complemento solidario le permita tener una jubilación que no pierda jubilación si se jubila a los 60 años. Para el resto de los ingresos medios y altos, si decides jubilarte a los 60 lo harás con una tasa de reemplazo menor porque eso le da la sustentabilidad al sistema hacia adelante”.