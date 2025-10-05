"No da paso": Policía Caminera advierte por ruta cortada en el departamento de Colonia

El temporal de lluvia y viento que azotó el país en la madrugada de este domingo continúa teniendo consecuencias.

En este caso, en el departamento de Colonia, más precisamente en la Picada de Benítez no hay paso.

El puente se encuentra ubicado en la ruta 61, a la altura del kilómetro 21.

"No da paso a ningún tipo de vehículos por crecida de arroyo", señala la advertencia de Policía Caminera.

Temas de la nota Policía Caminera

Colonia