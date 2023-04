"No creo que sea una broma", dijo el director de UTU tras amenaza de una masacre en Rivera

En la UTU de Rivera se realizó una reunión y Pereyra fue consultado si se debían suspender las clases este 20 de abril. "Yo entendía que no estaban dadas las condiciones para suspender. Esperamos lo que el Ministerio del Interior dijera, y ellos comunicaron que no era necesario, que esto se podía controlar", dijo este miércoles a Subrayado.

El detenido es un adolescente de 13 años de Rivera, pero las autoridades de UTU no han podido establecer a la tarde de este miércoles si concurre a ese centro. Pereyra añadió: "No sé si quiso interrumpir las clases o hay otra cosa detrás. No creo que sea una broma. (....) La amenaza en sí no tiene ni pies ni cabeza, pero no lo vi como una broma de un estudiante común y corriente. Pienso que aquí pudiera haber algo más detrás de esto pero el Ministerio del Interior lo está estudiando".