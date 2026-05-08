Niño de 5 años con meningitis en Durazno: está internado en Canelones y dan medicación a 50 personas por contacto

Un niño de 5 años de Durazno fue diagnosticado con meningitis y derivado al CTI de una mutualista en Canelones, donde evoluciona de manera favorable, dijo este viernes a Subrayado el director departamental de Salud Carlos Souza.

El diagnóstico preciso es meningoencefalitis, dijo Souza: “va mejorando y está muy bien por suerte”.

El jardín y la escuela a la que asiste el niño sigue abierta por estas horas, pero el Ministerio de Salud Pública “inició el tratamiento quimioprofiláctico” con todas las personas que tienen o pudieron tener contacto con el niño, destacó Souza.

Seguí leyendo Medidas limitativas para el padre del niño de 8 años que murió en un siniestro; el hombre conducía alcoholizado

Son unas 50 personas entre compañeros de clase, docentes y familiares ,que reciben la medicación como medida preventiva, dijo el jerarca.

Si alguna de estas personas presenta síntomas como fiebre alta y fuerte dolor de cabeza, deben consultar al médico y decir que son contacto de un caso de meningitis.

En este caso el niño no estaba vacunado contra la meningitis.