Niño de 3 años salió de su casa por la madrugada y fue encontrado extraviado en ruta 10 por un casero de la zona

Un niño de tres años fue encontrado extraviado sobre las 3:00 de la madrugada de este viernes, en la ruta 10, a la altura del kilómetro 171, en Maldonado.

Fue un casero de una propiedad próxima al lugar el que llamó a la Policía. El hombre dijo a los efectivos que escuchó ladrar a sus perros y al salir encontró al niño, quien le dijo que se despertó, no vio a sus padres y salió de la casa, de acuerdo a información de la Jefatura de Maldonado.

Tras recorrer la zona buscando a su familia y al no encontrarla, se resolvió trasladarlo a un centro asistencial, donde un médico lo evaluó y no constató lesiones. De allí, a una comisaría especializada en violencia doméstica de San Carlos.

Sobre las 4:00 de la mañana, fue el padre del niño quien llamó al 911 para denunciar su ausencia. Según el informe policial, el hombre dijo que el menor no estaba cuando llegaron a la casa junto a la madre, y que había quedado al cuidado de una niñera que dormía en otra habitación.

Temas de la nota Niño

ruta 10

Maldonado