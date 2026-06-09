Una niña de diez años resultó con graves heridas en una mano, con fracturas expuestas en sus dedos, luego de que se le cayera encima una mesa de cemento en Fray Bentos.
Niña sufrió graves lesiones en una mano luego de que una mesa de hormigón le cayera encima en la escuela
La madre adelantó a Subrayado que iniciará acciones legales contra la ANEP por el hecho que ocurrió en Fray Bentos y por el cual le deberán amputar un dedo a la niña.
Ocurrió a la hora del recreo en la escuela a la que concurre la menor. Su madre, Susana Andino, iniciará acciones legales contra la ANEP, dijo a Subrayado.
"Le cae la mesa encima de su manito. Le causa fractura expuesta en tres de sus deditos. Enseguida va la ambulancia, llego yo, la atienden los médicos. Ahí es que la revisan, la curan. Fuimos a la curación, se veía la punta del dedo medio oscura. Nos dijeron que teníamos que esperar unas horas más para ver si eso mejoraba, y fuimos tres días después a la curación y ya tenía negro hasta un poquito más abajo. Ahí nos dice que tiene necrosis en la punta del dedo del medio, a lo que me asusté y con mi pareja decidimos traerla a Argentina", contó la madre.
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"Cuando la revisa el pediatra de acá me dice que hay que amputarle el dedo. La necrosis había avanzado hasta la mitad, ya era irreversible y sí o sí había que operarla", añadió. La niña será intervenida en el Hospital Policial de Montevideo.
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