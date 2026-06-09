Niña sufrió graves lesiones en una mano luego de que una mesa de hormigón le cayera encima en la escuela

"Le cae la mesa encima de su manito. Le causa fractura expuesta en tres de sus deditos. Enseguida va la ambulancia, llego yo, la atienden los médicos. Ahí es que la revisan, la curan. Fuimos a la curación, se veía la punta del dedo medio oscura. Nos dijeron que teníamos que esperar unas horas más para ver si eso mejoraba, y fuimos tres días después a la curación y ya tenía negro hasta un poquito más abajo. Ahí nos dice que tiene necrosis en la punta del dedo del medio, a lo que me asusté y con mi pareja decidimos traerla a Argentina", contó la madre.