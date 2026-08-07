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CESE DE ALERTAS A LAS 7:30

Pasó el mal tiempo y no hay más advertencias de Meteorología ni alertas del gobierno

A las 6 de la mañana Meteorología sacó la advertencia naranja y dejó una amarilla para la costa sur y sureste por viento fuerte, pero a las 7:30 quitó todo tipo de alerta.

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Desde las 7:30 de la mañana de este viernes no hay más advertencias de Meteorología por mal tiempo, ni por viento fuerte ni por lluvias copiosas.

A las 6 de la mañana el Inumet había cambiado su advertencia naranja por vientos muy fuertes para el sur y sureste del país (que estaba vigente desde la hora 18 del jueves), por una advertencia amarilla que seguiría activa hasta las 10. Pero a las 7:30 publicó el cese de advertencias.

Atrás quedaron los efectos del ciclón extratropical que afectó el sur de Uruguay, y que este viernes se adentró en el océano Atlántico, alejándose de la costa de Maldonado y Rocha.

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Fue por este ciclón y el anuncio de vientos muy fuertes con rachas de 120 km/h que el gobierno decretó una alerta roja.

Esa alerta estuvo vigente desde las 9 de la noche del jueves hasta las 4 de la mañana del viernes, y abarcó la costa sur y sureste, desde el arroyo Pando en Canelones hasta el balneario Aguas Dulces en Rocha.

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