Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes ; el fenómeno rige hasta la hora 16.00.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son:

Cerro Largo: Arévalo y Esperanza.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Fray Marcos, Nico Pérez, Reboledo y San Gabriel.

Lavalleja: Blanes Viale, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: Aiguá.

Paysandú: Tambores.

Salto: Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín y Saucedo.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Santa Clara de Olimar y Valentines.