Balearon a una niña de 10 años en Leandro Gómez y Roberto Ibáñez, en Piedras Blancas. La menor fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula y está fuera de peligro.
Niña de 10 años fue baleada en Piedras Blancas: la trasladaron a un centro asistencial y está fuera de peligro
La niña iba a un almacén a comprar un helado cuando quedó atrapada en una balacera contra un hombre que estaba en el lugar.
La niña iba a comprar un helado a un almacén, cuando pasaron delincuentes en una moto disparándole a un hombre que estaba en el lugar, este hombre se refugió en el comercio y una de las balas alcanzó a la menor.
La herida es en un pie. Policía Científica relevará la escena.
