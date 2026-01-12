RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Niña de 10 años fue baleada en Piedras Blancas: la trasladaron a un centro asistencial y está fuera de peligro

La niña iba a un almacén a comprar un helado cuando quedó atrapada en una balacera contra un hombre que estaba en el lugar.

bala-niña-piedras-blancas

Balearon a una niña de 10 años en Leandro Gómez y Roberto Ibáñez, en Piedras Blancas. La menor fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula y está fuera de peligro.

La niña iba a comprar un helado a un almacén, cuando pasaron delincuentes en una moto disparándole a un hombre que estaba en el lugar, este hombre se refugió en el comercio y una de las balas alcanzó a la menor.

La herida es en un pie. Policía Científica relevará la escena.

delincuentes rapinaron a un policia de particular; investigan si un joven herido esta vinculado
Seguí leyendo

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular; investigan si un joven herido está vinculado
Temas de la nota

Lo más visto

video
la blanqueada

Incidentes en la previa de River Plate–Millonarios: un hincha baleado en zona del Parque Central
ACTUALIZACIÓN DE METEOROLOGÍA

Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
RUTA 3-SALTO

Dos vuelcos en la misma ruta, a pocos kilómetros y minutos de diferencia: dos mujeres y un niño politraumatizados
canelones

Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon
FAMILIARES PREOCUPADOS

CTI y policlínico del Hospital Maciel inundados: estas son las imágenes

Te puede interesar

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro video
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro
Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon video
canelones

Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon
Diputado nacionalista presentó pedido de informes a Mides e INAU tras muerte de niño de 10 años en clínica
PEDRO JISDONIAN

Diputado nacionalista presentó pedido de informes a Mides e INAU tras muerte de niño de 10 años en clínica

Dejá tu comentario