Niña de 10 años fue baleada en Piedras Blancas: la trasladaron a un centro asistencial y está fuera de peligro

Balearon a una niña de 10 años en Leandro Gómez y Roberto Ibáñez, en Piedras Blancas . La menor fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula y está fuera de peligro.

La niña iba a comprar un helado a un almacén, cuando pasaron delincuentes en una moto disparándole a un hombre que estaba en el lugar, este hombre se refugió en el comercio y una de las balas alcanzó a la menor.