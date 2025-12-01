Nicolás Martinelli a Carlos Negro: "Todo ese tipo de operaciones venían del gobierno anterior, no hay nada nuevo para mostrar"

El exministro del Interior Nicolás Martinelli y senador suplente del Partido Nacional, cuestionó al actual ministro Carlos Negro por su gestión y aseguró que “no tiene rumbo ni plan” y que por eso ha incurrido “en contradicciones”.

“Pasó de decir que la guerra contra el narcotráfico está perdida, a decir que hay menos droga en la calle porque agarraron un cargamento de 300 kilos de pasta base”, dijo Martinelli, en referencia al cargamento de droga incautado el fin de semana en Paysandú, que fueron 414 kilos con 800 gramos de pasta base de cocaína, más 1 kilo con 100 gramos de cocaína.

“Si estás contento, que me parece bien que estés contento porque agarraste un cargamento de 300 kilos de pasta base, y que ahora va a haber menos droga en la calle, quiere decir que entonces le podías ganar al narcotráfico, es contradictorio con tu discurso de inicio. Entonces la lucha contra el narcotráfico no estaba perdida, se le podía ganar, sobre todo si tu teoría es que agarras esos kilos de cocaína y de pasta base y lográs desabastecer el mercado, pero entonces es una guerra que la podés ganar, ¿por qué dijiste que estaba perdida hace un tiempo atrás?”, agregó Martinelli sobre el último cargamento de droga incautada.

El ministro Carlos Negro dijo el sábado que producto de la incautación de 414 kilos de pasta base, "a partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir".

El dirigente nacionalista aseguró que “hay un Ministerio y un ministro que no tienen rumbo, que no tienen programa, que no tienen plan, no saben a dónde van, por eso se cometen estos errores y estas contradicciones”.

“De hecho el rumbo es hasta el continuismo, ¿qué hay de nuevo en esos ocho meses?”, agregó, y dijo que la continuidad con el gobierno anterior se observa en la política de “enfoque dual” (represión por un lado y atender las causas del delito por otro), en los operativos policiales en los barrios y en los operativos contra grupos narcos.

“Todo ese tipo de operaciones venían del gobierno anterior, no hay nada nuevo para mostrar”, concluyó Martinelli.