Neymar se despide de la selección de Brasil: "Di mi sangre y mi vida"

Neymar rompió el récord de goles del mítico Pelé en la selección de Brasil, pero le quedó una cuenta pendiente: ganar el Mundial. A sus 34 años, el 10 del Santos ratificó su retiro como internacional.

Su cuarto Mundial, Norteamérica 2026, terminó con una gigantesca decepción, con la derrota 2-1 del Scratch de Carlo Ancelotti ante Noruega en los octavos de final.

"Mi momento con la Seleção brasileña ya pasó. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre y mi vida... pero ahora ya no quiero más", dijo Neymar a periodistas después de que el Santos venciera 4-2 la noche del martes al club venezolano UCV en la Copa Sudamericana y avanzara en el torneo.

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Así, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain confirmó la decisión que ya había anticipado cuando Brasil mordió el polvo frente a la Noruega de Erling Haaland el 5 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

"Aquí empezó y aquí terminó", declaró entonces Neymar, con la voz cortada por el llanto, en el mismo escenario en el que debutó con la selección brasileña el 10 de octubre de 2010, en un triunfo 2-0 sobre Estados Unidos en un amistoso.

Máximo artillero histórico de la Canarinha, con 80 goles en 130 presentaciones, el atacante fue convocado para el Mundial tras una larga ausencia que comenzó en octubre de 2023.

Llegó a la cita con una lesión muscular, un eslabón más en la cadena de problemas físicos que le atormenta en los últimos tiempos, y solo jugó 37 minutos en dos partidos.

Su única anotación, un penalti, llegó con el equipo condenado.

Récords, fracasos y el éxito olímpico

El nombre de Neymar está en los libros de récords de la selección de Brasil.

Con sus 80 goles, dejó atrás los 77 que firmó Pelé.

Integra además un exclusivo club de futbolistas con presencia en cuatro ediciones del Mundial con la camiseta verdeamarela, junto al propio Pelé, Nilton Santos, Cafú y Ronaldo. La diferencia: sus acompañantes sí alzaron la Copa del Mundo.

Brasil 2014 fue su primera participación y una lesión en la espalda por una entrada del colombiano Juan Camilo Zúñiga en los cuartos de final lo dejó KO. Sin él, sus compañeros fueron humillados 7-1 en semifinales a manos de Alemania, que luego ganaría el campeonato.

Bélgica dejó fuera a Brasil en los cuartos de final de Rusia 2018 y Croacia, en la misma fase, en Catar 2022.

Y Norteamérica 2026 marcó el punto final.

Neymar jugó 15 partidos mundialistas, con nueve goles y cuatro asistencias.

Mientras el Mundial se le niega a Brasil desde 2002, cuando conquistó el último de sus cinco títulos, el astro tiene el consuelo de haber sido protagonista en una hazaña inédita en su momento, la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Rio 2016.

La selección brasileña volvería a pintarse de oro en Tokio 2020.

Neymar también ganó con Brasil la Copa Confederaciones en 2013.

El futuro

Cerrado su ciclo con la Seleção, el futuro de Neymar está en la mesa.

En diciembre vence su contrato con el Santos, que intenta eludir el descenso en la liga brasileña.

Tras la pausa del Brasileirão por el Mundial, Neymar reapareció el fin de semana con dos goles en un empate 2-2 del equipo paulista con el colista Chapecoense, aunque el 10 es perseguido por controversia, como viene siendo habitual.

Fue muy criticado por participar en un torneo de póker mientras sus compañeros jugaban el partido de ida de su cruce de playoffs de la Copa Sudamericana contra UCV en Venezuela.

El martes comenzó en el banquillo en el compromiso de vuelta y entró a la cancha tras el descanso, en camino a la clasificación a octavos de final.

Por lo pronto, entre versiones de prensa sobre un posible retiro, su padre y agente, Neymar Santos Sr, le pidió mantenerse activo.

"Hijo, sigue jugando fútbol. Vuelve a sentir la alegría con el balón en los pies", publicó tras la eliminación mundialista en una carta abierta en Instagram.

FUENTE: AFP.