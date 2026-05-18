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SU CUARTO MUNDIAL

Neymar regresa a la selección de Brasil para el Mundial 2026, anunció Carlo Ancelotti

Tras meses de debate en torno a la exestrella del Barcelona y Paris Saint-Germain, es la primera vez que el técnico Ancelotti cita al delantero, de 34 años, máximo anotador histórico de la Canarinha, con 79 goles.

AFP

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Neymar jugará su cuarto Mundial con Brasil en Norteamérica 2026. Su nombre fue la gran novedad en la lista de convocados anunciada este lunes por el seleccionador Carlo Ancelotti, en la que también figuran estrellas como Vinícius Júnior o Raphinha.

El astro, actual jugador del Santos, jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad en un partido de las eliminatorias sudamericanas ante Uruguay en Montevideo.

"Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en el último período él jugó con continuidad y que su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante", explicó Ancelotti en rueda de prensa.

El delantero solo ha jugado 15 de los 31 partidos disputados con el Santos en 2026, debido a lesiones.

El listado presentado en un acto multitudinario en el Museo do Amanhã, en Rio de Janeiro, tiene como grandes referencias ofensivas a Raphinha, flamante campeón de la Liga española con el Barcelona, y Vinícius Júnior, quien buscará reivindicarse en la Copa del Mundo después de vivir una decepcionante temporada con el Real Madrid.

"No es una lista perfecta", pero "tengo que decir que la Copa del Mundo no la va a ganar un equipo perfecto, porque el equipo perfecto no existe, la va a ganar el equipo más resiliente", dijo el italiano, de 66 años.

Ancelotti llegó a la selección en junio del año pasado con la misión de devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial tras años de resultados frustrantes. La semana pasada renovó su contrato hasta 2030.

El joven Endrick, dentro

Otra gran sorpresa fue la presencia de Weverton, exportero del Palmeiras y actualmente en el Gremio, como alternativa a Alisson y Ederson.

Junto a Neymar, Vinícius y Raphinha, el central Marquinhos, de 32 años, está llamado a ejercer como uno de los líderes de Brasil, mientras se prepara para defender con el Paris Saint-Germain el título de la Liga de Campeones de Europa en la final contra el Arsenal, el 30 de mayo en Budapest.

El eje del mediocampo de la Canarinha será el veterano Casemiro, de 34 años, quien fue repescado por el Carletto tras su exitoso pasado conjunto en el Madrid y le ha respondido, dando equilibrio al equipo.

Danilo, del Botafogo, es la gran novedad entre sus posibles acompañantes.

En el ataque entró Endrick después de su resurrección en el Olympique de Lyon.

El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Brasil comparte el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.

Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026:

Porteros: Alisson (Liverpool, Inglaterra), Ederson (Fenerbahçe, Turquía) y Weverton (Gremio).

Defensores: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus, Italia), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra), Ibañez (Al-Ahli, Arabia Saudita), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Francia) y Wesley (Roma, Italia).

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad, Arabia Saudita) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Olympique de Lyon, Francia), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford, Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo, Rusia), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth, Inglaterra) y Vinícius Júnior (Real Madrid, España)

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