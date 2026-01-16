RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DEL INTERIOR

Negro se reunió con el comando ampliado de la Policía para analizar delitos del 2025 y planificar el trabajo 2026

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a Subrayado que a la Policía le preocupa las personas en situación de calle y los delitos vinculados a ellas.

carlos-negro-foco-uy-1

El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió este viernes en la Casona de 19 de Abril con el comando policial ampliado.

El objetivo fue analizar los datos de los delitos del 2025 y la planificación de este año.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a Subrayado que a la Policía le preocupa las personas en situación de calle y los delitos vinculados a ellas, además de la circulación de las motos que vienen acompañados de homicidios, rapiñas, entre otros.

dgi advierte fallas en su pagina web y anuncia que este martes estara fuera de servicio; colegio de contadores manifesto preocupacion
Seguí leyendo

DGI advierte fallas en su página web y anuncia que este martes estará fuera de servicio; Colegio de Contadores manifestó preocupación

El Departamento de Inteligencia presentó un mapa con los puntos de calor para el trabajo de los policías. Cada repartición mostró sus avances en la materia.

En la reunión participó la subsecretaria Gabriela Valverde, el subdirector de la Policía Nacional Alfredo Clavijo, el director de la Policía Nacional José Azambuya, el jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito, el director de Inteligencia y el director de Investigaciones.

Temas de la nota

Lo más visto

video
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA

Aduanas desarticuló maniobras en dos comercios que ingresaban mercaderías por franquicias
CONMOCIÓN Y HOMENAJES

Fray Bentos despidió a Jessica Maciel, docente y bancaria, fallecida en el parque del cerro Pan de Azúcar
REUNIÓN CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación

Te puede interesar

Foto de archivo.
CANELONES

Niño de cinco años murió tras caer a un pozo séptico en la tarde de este viernes en Toledo
Mataron de un disparo en el pecho a un adolescente de 17 años en Piedras Blancas
MONTEVIDEO

Mataron de un disparo en el pecho a un adolescente de 17 años en Piedras Blancas
Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia.  video
CEREMONIA DESDE EL MEDIODÍA

Yamandú Orsi viaja este sábado a Asunción para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Dejá tu comentario