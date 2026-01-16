Negro se reunió con el comando ampliado de la Policía para analizar delitos del 2025 y planificar el trabajo 2026

El ministro del Interior, Carlos Negro , se reunió este viernes en la Casona de 19 de Abril con el comando policial ampliado.

El objetivo fue analizar los datos de los delitos del 2025 y la planificación de este año.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a Subrayado que a la Policía le preocupa las personas en situación de calle y los delitos vinculados a ellas, además de la circulación de las motos que vienen acompañados de homicidios, rapiñas, entre otros.

El Departamento de Inteligencia presentó un mapa con los puntos de calor para el trabajo de los policías. Cada repartición mostró sus avances en la materia.

En la reunión participó la subsecretaria Gabriela Valverde, el subdirector de la Policía Nacional Alfredo Clavijo, el director de la Policía Nacional José Azambuya, el jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito, el director de Inteligencia y el director de Investigaciones.