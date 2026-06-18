El 52% desaprueba la gestión de Mario Bergara como intendente de Montevideo y 26% aprueba, según Equipos Consultores

El 52% de la población del departamento desaprueba la gestión de Mario Bergara como intendente de Montevideo, 26% aprueba, 15% ni aprueba ni desaprueba y 7% dijo no saber o prefirió no contestar la encuesta de Equipos Consultores.

Cuando asumió, Bergara recogía 49% de aprobación, 21% de desaprobación y 30% de opiniones neutras, según los datos de la encuesta de agosto de 2025.

Luego, la aprobación bajó a 40% en octubre, a 31% en noviembre, a 28% en febrero y a 26% en abril. En cambio, la desaprobación creció a 23% en octubre, a 33% en noviembre, a 37% en febrero y a 52% en abril. Las opiniones neutras pasaron a 37% en octubre, a 36% en noviembre, a 35% en febrero y 22% en abril.

En ocho meses, la aprobación bajó 23 puntos y la desaprobación creció 31 puntos. En el promedio de lo que va de su gestión, Bergara recoge una desaprobación de 45% y una aprobación de 27%.

De acuerdo al informe de Opinión Pública de Equipos Consultores, la desaprobación es mayor entre los hombres (55%), mientras que la aprobación registra mejores resultados entre las mujeres (28%). Por edades, los jóvenes de 18 a 29 años son quienes más desaprueban la gestión del intendente (61%) y las personas de 50 a 64 años las que más aprueban a Bergara (36%). Por nivel educativo, quienes tienen educación primaria son los que más aprueban (44%), pero también los que menos desaprueban (39%). Por nivel socioeconómico, los niveles alto y medio alto son los que menos aprueban (20%) y los que más desaprueban (58%).

En cuanto a las preferencias políticas, los votantes del Frente Amplio en octubre de 2024 son los que más aprueban (37%), seguidos por los colorados (23%) y por último los nacionalistas (11%). La desaprobación es inversamente proporcional, el 35% de los frenteamplistas, el 70% de los votantes del Partido Colorado y el 73% de los del Partido Nacional.

Quienes votaron a Bergara, el 48% aprueba la gestión del intendente y el 24% de los demás votantes frenteamplistas, y la desaprobación es de 27% entre quienes lo votaron y de 51% entre los que no lo votaron. En la Coalición Republicana, la aprobación es de 11% y la desaprobación de 79%.

En la evolución de los datos, la aprobación bajó de 40 a 37% en los últimos meses y la desaprobación creció de 19 a 35% entre los frenteamplistas.

La encuesta también consultó sobre el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo. El 59% desaprueba, el 22% aprueba, el 15% ni aprueba ni desaprueba y 4% no sabe o no contesta. En el promedio de los primeros meses de gestión de Bergara, el 52% desaprueba y el 24% aprueba el funcionamiento del gobierno comunal.

Por áreas, el estado de parques, plazas y otros espacios públicos con 61% es la dimensión que recoge mayor aprobación, mientras que la limpieza de la ciudad con 72%, la que recoge mayor desaprobación y un 12% de aprobación, la menor, seguida por el tránsito con 17% y 61% de desaprobación.