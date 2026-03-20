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FLOR DE MAROÑAS

Negro expresó repudio y consternación por "violencia indiscriminada" que "no repara en la presencia de inocentes"

El ministro se refirió a la respuesta del Ministerio del Interior Negro con operativos focalizados con "especial énfasis en la investigación de las personas que causan los mayores niveles de violencia".

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El ministro del Interior, Carlos Negro, manifestó repudio y consternación por los hechos de " violencia indiscriminada" como los ocurridos en Flor de Maroñas que "no reparan en la presencia de inocentes".

Con respecto a la actuación de la Policía, Negro indicó que hay operativos focalizados desplegados en las zonas que padecen mayor violencia con "especial énfasis en la investigación de las personas que causan los mayores niveles de violencia".

Los resultados de esos operativos han resultado en el encarcelamiento de los líderes de las bandas que muchas veces son las que ocasionan los hechos de sangre y de violencia, destacó el ministro.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior.
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HECHOS

En la noche del miércoles, vecinos registraron una balacera que duró aproximadamente media hora en Costanera Aurelia Viera y Puntas de Soto, cerca del Parque Guaraní. Aseguran que estos hechos no son aislados y ocurren de forma reiterada.

El 2 de marzo, ocurrió un crimen en Santos Tomé y Oyarbide. El 4 de marzo, hubo allanamientos contra una banda dedicada a usurpar casas con tres personas detenidas y armas incautadas.

El 16 de marzo, una bebé resultó baleada en lo que se conoce como Las Cinco Esquinas, lugar donde operan bandas de narcotraficantes, según los vecinos. El 18 de marzo, una mujer de 42 años fue asesinada en un ataque a balazos y un adolescente de 16 resultó herido.

La Policía cree que todo está relacionado con un enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes.

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