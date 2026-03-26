Negro afirmó que el plan de seguridad "tiene amplia participación social y política" y destacó aportes de partidos

El ministro del Interior, Carlos Negro , aseguró este jueves que el Ministerio del Interior ha venido trabajando en dos velocidades; por un lado, para atender las prioridades en materia de seguridad pública y, por el otro, en el diseño de políticas públicas que abarquen el actual período de gobierno y que trasciendan e involucren a toda la sociedad.

"Veíamos una situación de seguridad en el país en el momento de asumir que teníamos que atender en forma urgente y que no podíamos posponer", afirmó Negro en el marco de la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública.

Negro indicó que el diseño del plan tuvo tres grandes etapas: primero, el diagnóstico; segundo, la construcción de un diálogo social y político con la participación de 79 organizaciones de todo el país entre empresarios, sindicatos, academia, instituciones públicas y partidos políticos de donde surgieron 92 propuestas en casi dos meses de trabajo; y tercero, la sistematización de las propuestas aportadas en los encuentros por seguridad. En particular, el ministro destacó la participación de los partidos políticos durante todo el lapso en el que se desarrollaron los encuentros.

La sistematización de las propuestas dio como resultado el Plan Nacional de Seguridad Pública con 135 medidas. Negro aseguró que el plan "tiene una amplia participación social y política". En ese sentido, destacó el aporte del Partido Independiente para el desarrollo de un software que atienda los casos de personas en situación de vulnerabilidad y con la información recabada de distintas instituciones se pueda dar una señal de alerta.

Además, espera un amplio respaldo político al proyecto de ley que enviará al Parlamento para la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). También se trabajará en un programa para preparar el egreso de personas y darles herramientas cuando salen del sistema carcelario.

También, valoró el aporte de Cabildo Abierto para el diseño y proyección de dos cárceles de máxima seguridad. Asimismo, recordó la necesidad expresada por los partidos políticos de tener una Fiscalía especializada en asuntos penitenciarios. Respecto a propuestas de diputados colorados, Negro indicó que se trabaja en un proyecto de justicia terapéutica, para la suspensión condiciones del proceso para casos de delitos de escasa entidad de adictos a las drogas.

En cuanto al aporte del Partido Nacional, el ministro del Interior indicó que se propone abordar la situación irregular de motos y destacó la incautación de más de 10.000 vehículos en el marco de la operación Ñandubay. Se trabajará también en el registro, permiso, importación y compraventa de motos.

Negro remarcó que el gobierno busca establecer mecanismos para controlar y reducir el mercado de municiones en el país con un proyecto de ley que lo regule, y aumentar las penas al porte ilegal de armas en lugares públicos. También, se busca ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas para la seguridad en toda la frontera.

BALANCE

Al realizar un balance del primer año de gestión, Negro repasó las principales cifras de delitos. Habló de la consolidación de una tendencia a la baja en los homicidios, una reducción de 18% de los femicidios, más de 3.000 armas y más de 9 toneladas de drogas incautadas. La incautación asciende a 250 millones de dólares en drogas, efectivo y bienes al narcotráfico, y se apresó a los principales líderes de las bandas que operaban en el país, lo que no se tradujo en un aumento de la violencia.

Además, el ministro destacó la reducción de 40% en los delitos contra la propiedad entre 2024 y 2025. El año pasado, se redujeron 40% las estafas y 37% los hurtos y rapiñas. "Hemos reducido prácticamente la totalidad de los delitos", indicó. Negro sostuvo que se aclaró el 60% de los homicidios cometidos en el país.