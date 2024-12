"Necesitamos una explicación, necesitamos saber qué le pasó", dijo la madre de Andrés Pereira, el joven encontrado dentro de una tarrina

"Nosotros esperamos y confiamos en que el Departamento de Homicidios de Florida puedan encontrar a quiénes fueron. El ministro Martinelli me mandó un mensaje de condolencias asegurando de que están trabajando, de que van a hacer todo lo que se pueda mientras esté al alcance al igual que hizo lo que pudo personas ausentes sin elementos".

En el marco de la investigación, el periodista de Subrayado, Miguel Chagas, conversó con varios investigadores que le decían que parecía que al joven se lo había tragado la tierra.

"Lo que nosotros pedimos es que no se naturalice el tema de los homicidios, sé que está muy complicado y que todos los días en la prensa sale una familia, sale un papá, una mamá, un hermano pidiendo justicia por su familiar. Está como naturalizado, nosotros no queremos naturalizar esto, nosotros necesitamos una explicación, necesitamos saber qué le pasó a Andrés. Nosotros tuvimos que hacer un gran esfuerzo para poder sacar a Andrés de esa fosa común que estaba en Florida porque en ese momento era un NN donde hay muchas personas que no reclaman".

El sábado 5 de octubre, un pescador se interiorizó por averiguar lo que había dentro de una tarrina y allí encontró el cuerpo de una persona, que luego de ser analizado por el Instituto Técnico Forense resultó ser el del joven ausente. Tenía la misma ropa con la que había desaparecido la noche del 3 de mayo y presentaba un disparo en la cabeza.

Personal policial de la Seccional 15° junto a la Dirección de Investigaciones y Policía Científica trabajaron en tareas coordinadas con la Fiscalía Departamental. La tarrina rellena de hormigón fue encontrada en jurisdicción de la Seccional 15°.

"Pudimos exhumar el cuerpo y ayer darle el sepelio digno. Este proceso es el más doloroso que hayamos vivido en nuestra vida, pero necesitábamos llevar a Andrés a su pueblo a donde él se crió. Andrés fue asesinado de un disparo en la cabeza, fue puesto en esa tarrina. Lo encontró un señor pescador de la zona que había visto la tarrina varios días, pero no había dado mucha importancia hasta que se acercó y encontró a Andrés".

Al momento hay dos líneas de investigación, una de ellas es la que cobra más fuerza. La Policía está a la espera de un informe técnico de Policía Científica sobre el teléfono de Andrés.