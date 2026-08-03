Las exportaciones de bienes del Uruguay suben 4% interanual en julio

A pesar de la caída en las exportaciones de soja -debida a la sequía-, las exportaciones de bienes del Uruguay tuvieron un comportamiento positivo en julio, informó Uruguay XXI. Las ventas subieron 4% en dólares, sumando USD 1.219 millones.

Carne vacuna, celulosa y lácteos, subieron 25, 12 y 31% interanual, respectivamente. Estos rubros compensaron la fuerte caída interanual en las ventas de soja (-57%).

En el acumulado anual, las ventas de bienes al exterior sumaron USD 7.819 millones, un aumento de 2% respecto al mismo período del 2025. Las exportaciones de carne vacuna suben 4% en los primeros 7 meses del año, y las de lácteos 7%. Contrariamente, las ventas de celulosa cedieron 1% y las de soja 36%.

China, Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos, son los principales destinos. A pesar de liderar las compras, las ventas a China caen 20% respecto al año pasado. En cambio, las ventas a la UE suben 7%.