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COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de bienes del Uruguay suben 4% interanual en julio

Carne vacuna, celulosa y lácteos, se destacan entre los rubros de mayor aumento. Las ventas sumaron USD 1.219 millones.

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A pesar de la caída en las exportaciones de soja -debida a la sequía-, las exportaciones de bienes del Uruguay tuvieron un comportamiento positivo en julio, informó Uruguay XXI. Las ventas subieron 4% en dólares, sumando USD 1.219 millones.

Carne vacuna, celulosa y lácteos, subieron 25, 12 y 31% interanual, respectivamente. Estos rubros compensaron la fuerte caída interanual en las ventas de soja (-57%).

En el acumulado anual, las ventas de bienes al exterior sumaron USD 7.819 millones, un aumento de 2% respecto al mismo período del 2025. Las exportaciones de carne vacuna suben 4% en los primeros 7 meses del año, y las de lácteos 7%. Contrariamente, las ventas de celulosa cedieron 1% y las de soja 36%.

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China, Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos, son los principales destinos. A pesar de liderar las compras, las ventas a China caen 20% respecto al año pasado. En cambio, las ventas a la UE suben 7%.

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