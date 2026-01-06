RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIDEO | REPASÁ LA CARRERA ACÁ

Native Extreme es el ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez 2026

El marcador oficial del Gran Premio José Pedro Ramírez es el siguiente: 1º Native Extreme, 2º Pluto, 3º Obstacle, 4º Mucho Loco, 5º Turbo Ship.

El presidente Yamandú Orsi entregó el premio al jockey ganador. Native Extreme tiene cuatro años y pertenece al stud Los Mareados.

Nicolás, uno de los propietarios del caballo, dijo a Subrayado que fue una victoria divina de un caballo espectacular. "No había tenido suerte las anteriores y hoy confirmó. Joao un fenómeno y el equipo de trabajo sin palabras", expresó. Y agregó: "El caballo siempre fue un pingo, llegaba muy sano, contento, tranquilo; hoy confirmó, la verdad un fenómeno".

Maroñas 2025: El Kodigo ganó el Ramírez del año pasado. Foto: FocoUy
Todo pronto en Maroñas para el Gran Premio Ramírez que se corre esta noche

Otro de los dueños dijo que se trata de una alegría enorme. "Se lo merece toda esta barra, se lo merecen todos, una alegría enorme. Le teníamos mucha fe y arriba había un fenómeno".

La tradicional carrera de 2.400 metros comenzó sobre la hora 20:50 en un hipódromo de Maroñas colmado de público para ver la competencia de turf más importante de Uruguay.

Durante la jornada, que comenzó en horas del mediodía, se corrieron 20 competencias, entre ellas el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (novena carrera) y el Gran Premio Ciudad de Montevideo (carrera 13).

El Gran Premio José Pedro Ramírez tuvo 10 competidores, entre los que se destacó Obstacle, invicto en Uruguay y que llegó con la monta de Everton Rodrígues, de Brasil. Si bien, Obstacle era el favorito, no colmó las expectativas y quedó en la tercera ubicación.

