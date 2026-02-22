El podio de las Rutas de América: Anderson Maldonado en el primer puesto de la competición

Anderson Maldonado del Náutico de Boca de Cufré fue el ganador de una nueva edición de las Rutas de América.

El podio de la edición 54º de esta competencia ciclista lo completaron Pablo Bonilla, también del Náutico, e Ignacio Maldonado, es hermano del primero, pero integra el equipo Armonía.

"He dedicado todos estos años para llegar a donde estoy, en menos de un año gané dos carreras muy importantes, como la Vuelta del Uruguay y Rutas de América, así que espero seguir conquistando más y entrar en la historia del ciclismo uruguayo, llegar a la altura de los grandes", sostuvo el vencedor.

Sobre competir con su hermano, aseguró que quiso seguir sus pasos, que es su entrenador y "sabe todo lo que he pasado para llegar hasta acá".

Temas de la nota Rutas de América