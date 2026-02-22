Anderson Maldonado del Náutico de Boca de Cufré fue el ganador de una nueva edición de las Rutas de América.
El podio de las Rutas de América: Anderson Maldonado en el primer puesto de la competición
La llegada fue este domingo, en la rambla de Carrasco. El vencedor representa al Náutico de Boca de Cufré. Su hermano se llevó el tercer puesto.
El podio de la edición 54º de esta competencia ciclista lo completaron Pablo Bonilla, también del Náutico, e Ignacio Maldonado, es hermano del primero, pero integra el equipo Armonía.
"He dedicado todos estos años para llegar a donde estoy, en menos de un año gané dos carreras muy importantes, como la Vuelta del Uruguay y Rutas de América, así que espero seguir conquistando más y entrar en la historia del ciclismo uruguayo, llegar a la altura de los grandes", sostuvo el vencedor.
Sobre competir con su hermano, aseguró que quiso seguir sus pasos, que es su entrenador y "sabe todo lo que he pasado para llegar hasta acá".
