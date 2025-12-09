RECIBÍ EL NEWSLETTER
MARTÍN FIERRO

Natalia Oreiro y César Troncoso reconocidos en Argentina con el Martín Fierro en cine y series

Troncoso ganó como mejor actor de reparto en serie por su personaje de Alfredo “El Tano” Favalli en “El Eternauta” y Oreiro como actriz protagónica en cine y con el Martín Fierro de oro por su actuación en “La mujer de la fila”.

oreiro-troncoso-martin-fierro-cine

César Troncoso ganó el Martín Fierro como mejor actor de reparto en serie por su personaje de Alfredo “El Tano” Favalli en “El Eternauta” y Natalia Oreiro fue reconocida por partida doble, como actriz protagónica en cine y con el Martín Fierro de oro por su actuación en “La mujer de la fila”.

Oreiro subió a recibir la estatuilla junto a Andrea Casamento, a quien definió como “la verdadera protagonista de la película“ que transformó “un hecho personal, doloroso, en un acto colectivo, solidario y empático“. También saludó a las mujeres sobre quienes recae las tareas de cuidados, merecedoras del reconocimiento.

Y al cierre de la ceremonia, la sorpresa y la emoción la tomaron cuando también fue reconocida con el Martín Fierro de oro en cine. “Gracias a mí, que confié en mí y que fui atrás de mis sueños siendo muy chica. Gracias a mis padres, que confiaron también en mí y me dieron libertad. Gracias Argentina, por brindarme un hogar y una profesión. Gracias Uruguay también, por hacer de esta mujer la persona que también hoy es“, mencionó emocionada.

Al recibir su premio, César Troncoso utilizó la frase promocional de “El Eternauta” sobre que ”nadie se salva solo”. ” Nadie se salva solo cuando labura en estas cosas. No se salvan solos los que hacen una serie y no se salvan solos los que hacen la memoria audiovisual de un país”, destacó.

