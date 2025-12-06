RECIBÍ EL NEWSLETTER
show

En diciembre se renueva la cartelera de cine con varios estrenos

Jujutsu Kaisen: Ejecución, Jesús luz del Mundo, Beso de Tres, Anaconda y El Orfanato: La Posesión son algunos de los estrenos de este mes en la cartelera de cine.

cine

Jujutsu Kaisen: Ejecución

Película recopilatoria de la serie anime «Jujutsu Kaisen 2», que compila el arco argumental «Shibuya Incident» y los primeros 2 episodios de su secuela «Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1». Secuela de la película anime «Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death».

Estreno en Uruguay: 4 de diciembre de 2025

parque de la amistad celebra su decimo aniversario con una variada grilla de actividades
Seguí leyendo

Parque de la Amistad celebra su décimo aniversario con una variada grilla de actividades

Dirección: Shta Goshozono

Reparto: Jonah HauerKing y Ruby Cruz., Zoey Deutch.

Género: Animación

Embed - JUJUTSU KAISEN: EJECUCIÓN - Tráiler oficial

Beso de Tres

Connor, un joven amable pero inseguro, lleva años enamorado de su amiga Olivia. Una noche, Olivia lo introduce a Jenny, una atractiva desconocida, y lo lleva a un trío inesperado que él interpreta como su fantasía hecha realidad. Pero pronto Olivia y Jenny descubren estar embarazadas a la vez. Connor queda atrapado entre dos mujeres, dos familias, dos decisiones que lo obligarán a enfrentar sus propias limitaciones emocionales y el caos de la adultez inesperada.Estreno en Uruguay: 4 de diciembre de 2025

Dirección: Chad Hartigan

Reparto: Jonah HauerKing y Ruby Cruz., Zoey Deutch.

Género: Drama

Embed - Beso De Tres I Tráiler

Jesús luz del Mundo

Cuando un joven llamado Juan busca ayuda para pagar los impuestos de su familia, se encuentra con un hombre que cambiará su vida: Jesús. Acompañado por otros discípulos como Pedro y Santiago, Juan vivirá una aventura que marcará la historia para siempre.

Contada a través de los ojos del apóstol Juan, esta conmovedora película animada recorre la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Estreno en Uruguay: 4 de diciembre de 2025

Dirección: John J. Schafer, Tom Bancroft

Reparto: Marcos Witt, Sebastián Caicedo, Saraí Rivera

Género: Animación

Embed - Jesús Luz Del Mundo I Tráiler

El Orfanato: La Posesión

Sofía, una adolescente de 14 años, usa un tablero Ouija para comunicarse con su madre desaparecida en un internado donde ella trabajaba, y emprende una perturbadora búsqueda para encontrarla.

Estreno en Uruguay: 18 de diciembre de 2025

Dirección: Guillermo Barreira Pérez.

Reparto: Ángela Arellano, Lara Boedo., Sara Jiménez.

Género: Terror

Embed - El Orfanato: La Posesión I Tráiler

Anaconda

Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd) han sido mejores amigos desde que eran niños, y siempre soñaron con rehacer su película favorita de todos los tiempos: el “clásico” cinematográfico Anaconda. Cuando una crisis de la mediana edad los empuja a finalmente intentarlo, se adentran en lo profundo del Amazonas para comenzar a filmar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caóticamente cómico set de rodaje en una situación mortal.

Estreno en Uruguay: 26 de diciembre de 2025

Dirección: Tom Gormican.

Reparto: Paul Rudd - Jack Black - Steve Zahn - Thandiwe Newton.

Género: Acción

Embed - Anaconda I Tráiler

Temas de la nota

Lo más visto

video
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO

Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
BIENES INCAUTADOS

Condenada por comprar autos e inmuebles por más de USD 140.000; declaró que fue con "ahorros" de venta informal de ropa
CIBERSEGURIDAD EN EL ESTADO

Orsi firmó decreto con plazo de 120 días para que oficinas públicas activen sistemas de autenticación multifactor
SE INAUGURARÁ EN FEBRERO O MARZO

Nuevo barco eléctrico de Buquebus está terminado y la empresa coordina para que Orsi y Milei estén en paseo inaugural
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES

Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar

Te puede interesar

La estación de servicio de Treinta y Tres donde ocurrió el femicidio. Foto: Paola Elso. video
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO

Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar video
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES

Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar
Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel video
EL PINAR, CANELONES

Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel

Dejá tu comentario