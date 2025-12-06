En diciembre se renueva la cartelera de cine con varios estrenos

Película recopilatoria de la serie anime «Jujutsu Kaisen 2», que compila el arco argumental «Shibuya Incident» y los primeros 2 episodios de su secuela «Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1». Secuela de la película anime «Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death».

Dirección: Shta Goshozono

Reparto: Jonah HauerKing y Ruby Cruz., Zoey Deutch.

Género: Animación

Embed - JUJUTSU KAISEN: EJECUCIÓN - Tráiler oficial

Beso de Tres

Connor, un joven amable pero inseguro, lleva años enamorado de su amiga Olivia. Una noche, Olivia lo introduce a Jenny, una atractiva desconocida, y lo lleva a un trío inesperado que él interpreta como su fantasía hecha realidad. Pero pronto Olivia y Jenny descubren estar embarazadas a la vez. Connor queda atrapado entre dos mujeres, dos familias, dos decisiones que lo obligarán a enfrentar sus propias limitaciones emocionales y el caos de la adultez inesperada.Estreno en Uruguay: 4 de diciembre de 2025

Dirección: Chad Hartigan

Género: Drama

Embed - Beso De Tres I Tráiler

Jesús luz del Mundo

Cuando un joven llamado Juan busca ayuda para pagar los impuestos de su familia, se encuentra con un hombre que cambiará su vida: Jesús. Acompañado por otros discípulos como Pedro y Santiago, Juan vivirá una aventura que marcará la historia para siempre.

Contada a través de los ojos del apóstol Juan, esta conmovedora película animada recorre la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Estreno en Uruguay: 4 de diciembre de 2025

Dirección: John J. Schafer, Tom Bancroft

Reparto: Marcos Witt, Sebastián Caicedo, Saraí Rivera

Género: Animación

Embed - Jesús Luz Del Mundo I Tráiler

El Orfanato: La Posesión

Sofía, una adolescente de 14 años, usa un tablero Ouija para comunicarse con su madre desaparecida en un internado donde ella trabajaba, y emprende una perturbadora búsqueda para encontrarla.

Estreno en Uruguay: 18 de diciembre de 2025

Dirección: Guillermo Barreira Pérez.

Reparto: Ángela Arellano, Lara Boedo., Sara Jiménez.

Género: Terror

Embed - El Orfanato: La Posesión I Tráiler

Anaconda

Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd) han sido mejores amigos desde que eran niños, y siempre soñaron con rehacer su película favorita de todos los tiempos: el “clásico” cinematográfico Anaconda. Cuando una crisis de la mediana edad los empuja a finalmente intentarlo, se adentran en lo profundo del Amazonas para comenzar a filmar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caóticamente cómico set de rodaje en una situación mortal.

Estreno en Uruguay: 26 de diciembre de 2025

Dirección: Tom Gormican.

Reparto: Paul Rudd - Jack Black - Steve Zahn - Thandiwe Newton.

Género: Acción