NASA con la cuenta regresiva para el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años

La NASA comenzó el lunes la cuenta regresiva de dos días para el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo.

El despegue está previsto desde el Centro Espacial Kennedy el miércoles 1 de abril a las 18:24 locales. La cuenta atrás comenzó en la tarde del lunes, mientras los equipos afinan los últimos detalles. Según el administrador asociado de la NASA, tanto el vehículo como los sistemas y la tripulación se encuentran listos para el lanzamiento.

Charlie Blackwell-Thompson, directora de Lanzamiento de Artemis en la NASA, dijo que "es un momento emocionante para este equipo y nuestra tripulación y, en realidad, para nuestra nación y el mundo. Como muchos han dicho, incluso ayer y como comentamos en todas nuestras reuniones de gestión, volaremos cuando este hardware esté listo, y veremos si está listo para partir en solo un par de días. Pero, sin duda, todos los indicios ahora mismo son que estamos en una condición excelente, excelente a medida que entramos en la cuenta regresiva”.

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Si el intento del miércoles se cancela o retrasa, existen ventanas de despegue adicionales hasta el 6 de abril. La misión, conocida como Artemisa 2, llevará a cuatro astronautas, dos hombres y una mujer estadounidenses y un canadiense.

El vuelo no contempla alunizaje: el cohete realizará una órbita alrededor del satélite natural de la Tierra antes de regresar.

Se trata además del debut del nuevo cohete Space Launch System, pieza clave en los planes de establecer una presencia humana sostenida en la Luna.

"Nuestros equipos en el control de misión y los miembros de nuestra tripulación han pasado más de un año, dos años dedicados a entrenarse para esta misión en particular, desarrollando todos los productos asociados con este vuelo, y están listos para partir", señaló Emily Nelson, directora jefa de vuelo de la NASA.

La misión ha enfrentado retrasos desde su calendario inicial, incluyendo revisiones técnicas y reparaciones. Aun así, la agencia estima un 80% de probabilidades de condiciones climáticas favorables, aunque vigila la nubosidad, los vientos y el clima espacial.