"Nadie quiere morir entregando una pizza": renunció un compañero del repartidor asesinado en Villa Española

"Por esto que le pasó al compañero", responde Matías Techera cuando le preguntan por qué presentó la renuncia este lunes a su trabajo, la pizzería Las Tejas, ubicada en La Unión . El sábado delincuentes mataron a uno de sus compañeros, también repartidor : Ismael.

"Ismael era un crack, muy buena persona y compañero. Estuve accidentado y él siempre estuvo. Cuando nos cruzábamos en la calle parábamos y hablábamos", dijo.

Y afirmó que "la vida del delivery es brava y arriesgada". "(Los delincuentes) te ven como un signo de pesos. No llevás mucha plata. Al compañero capaz que lo mataron por $ 2.000, le llevaron la moto".

Ismael Alonso (56) trabajaba hacía unos quince años en esa pizzería de Camino Maldonado esquina Manila, donde hay 35 empleados, dijo su propietario este lunes a Subrayado. El sábado fue a entregar un pedido a Villa Española y fue abordado por delincuentes que lo mataron para robarle la moto y sus pertenencias.

La Policía hizo allanamientos en ese barrio el domingo, donde recuperó la moto y otros objetos que eran de la víctima. Sin embargo, al momento, no hay detenidos por el crimen.