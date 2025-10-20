"Por esto que le pasó al compañero", responde Matías Techera cuando le preguntan por qué presentó la renuncia este lunes a su trabajo, la pizzería Las Tejas, ubicada en La Unión. El sábado delincuentes mataron a uno de sus compañeros, también repartidor: Ismael.
"Nadie quiere morir entregando una pizza": renunció un compañero del repartidor asesinado en Villa Española
Matías Techera, compañero del repartidor asesinado el sábado en Villa Española, presentó la renuncia por la situación. "No puedo trabajar más yo así", le dijo al dueño.
"Ismael era un crack, muy buena persona y compañero. Estuve accidentado y él siempre estuvo. Cuando nos cruzábamos en la calle parábamos y hablábamos", dijo.
Y afirmó que "la vida del delivery es brava y arriesgada". "(Los delincuentes) te ven como un signo de pesos. No llevás mucha plata. Al compañero capaz que lo mataron por $ 2.000, le llevaron la moto".
Ismael Alonso (56) trabajaba hacía unos quince años en esa pizzería de Camino Maldonado esquina Manila, donde hay 35 empleados, dijo su propietario este lunes a Subrayado. El sábado fue a entregar un pedido a Villa Española y fue abordado por delincuentes que lo mataron para robarle la moto y sus pertenencias.
La Policía hizo allanamientos en ese barrio el domingo, donde recuperó la moto y otros objetos que eran de la víctima. Sin embargo, al momento, no hay detenidos por el crimen.
