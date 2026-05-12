Nadador uruguayo participa de competencia en Lago Titicaca: "Me vengo preparando hace un año, es una prueba muy dura"

Diego Torregian es un nadador del Club Solís de Las Piedras que participará este sábado en Bolivia de una competencia de aguas frías en el Lago Titicaca.

Torregian es de profesión psicólogo e incursionó en esta disciplina por indicación médica cuando tenía 28 años, hasta ese momento no sabía nadar y le tenía miedo al agua.

"Aprendí a nadar hace 10 años más o menos, yo tenía 28 años, venía de una lesión de tobillo y el médico me recomendó poder cambiar de deporte y me recomendó la natación y empecé a nadar acá de cero. Pasé para la master, el plantel de la noche a cargo de Sebastián Burgues y seguimos entrenando con él", comentó a Subrayado.

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Y agregó: "Hoy tengo un reto que es nadar en el lago Titicaca en Bolivia a casi 4.000 metros de altura con el agua a 13°. El desafío consiste unir la isla del Sol con la isla de la Luna. En el Lago Titicaca hay dos islas que las separa una distancia de 7.500 metros".

Torregian representará a Uruguay en la llamada Cruce de las Aguas y explicó que las pruebas largas son pruebas físicas y también mentales.

"Estás mucho tiempo solo, estás vos contigo mismo y lo que te va pasando en el agua, requiere mucho conocimiento, paciencia, manejo de la ansiedad, son pruebas largas también. Estimo que voy a estar 3 horas nadando", señaló.

Y agregó: "Mi objetivo, primero que nada, es cumplir la meta, cumplir el objetivo para el cual me vengo preparando que es una prueba muy dura, me vengo preparando hace un año para esta prueba, cumplirla. Después tratar de tener el mejor desempeño posible y disfrutarlo".