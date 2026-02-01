Nacional y Peñarol se enfrentan este domingo desde las 20:00 horas en el estadio Centenario

El clásico de la Supercopa se juega este domingo, desde las 20:00 horas, en el estadio Centenario .

Peñarol y Nacional buscarán llevarse el primer título del año en un partido que, de terminar los 90 minutos con empate, puede llevar a alargue y penales.

El árbitro que estará a cargo es Esteban Ostijich. Con él, irán los asistentes Nicolás Tarán y Andrés Nievas; el cuarto árbitro Esteban Guerra y en el VAR, Leodán González, Yimmy Álvarez y Richard Trinidad.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

Alrededor del clásico hay un fuerte operativo de seguridad, que implica el trabajo de 832 policías y que este sábado tuvo a dos hinchas de Nacional detenidos en La Blanqueada, y a quienes se les incautó un arma de fuego.

La zona de exclusión vehicular es entre Las Heras, Ricaldoni y Av. Italia.