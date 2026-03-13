Con goles de Silvera y Verón Lupi, Nacional se reencontró con la victoria ante Wanderers en el Gran Parque Central

Nacional venció 2-0 al Montevideo Wanderers este viernes en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Los goles del equipo de Jadson Viera fueron convertidos por Maximiliano Silvera a los 46' y Tomás Verón Lupi a los 69'.

Este fue el primer gol de Silvera desde su llegada al club, proveniente de Peñarol.

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Con este resultado el tricolor llegó a 10 unidades en la tabla y le dio la tranquilidad al técnico para seguir trabajando en la mejora del plantel.

El encuentro tuvo 3 expulsados: Gonzalo Freitas y Mauricio Formiliano en el bohemio y Maximiliano Gómez en Nacional.

El encuentro estuvo arbitrado por Leandro Lasso y el VAR estuvo a cargo de Diego Dunajec.