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SEXTA DEL TORNEO APERTURA

Con goles de Silvera y Verón Lupi, Nacional se reencontró con la victoria ante Wanderers en el Gran Parque Central

El tricolor mejoró su versión respecto a los 2 partidos anteriores donde no pudo sumar unidades y dejó un poco más de calma en el cuerpo técnico.

Foco Uy

Foco Uy

Los goles del equipo de Jadson Viera fueron convertidos por Maximiliano Silvera a los 46' y Tomás Verón Lupi a los 69'.

Este fue el primer gol de Silvera desde su llegada al club, proveniente de Peñarol.

Foco Uy
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Nacional vence 2-0 a Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura

Con este resultado el tricolor llegó a 10 unidades en la tabla y le dio la tranquilidad al técnico para seguir trabajando en la mejora del plantel.

El encuentro tuvo 3 expulsados: Gonzalo Freitas y Mauricio Formiliano en el bohemio y Maximiliano Gómez en Nacional.

El encuentro estuvo arbitrado por Leandro Lasso y el VAR estuvo a cargo de Diego Dunajec.

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