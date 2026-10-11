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CENTENARIO-18.30 HORAS

Nacional visita a Central Español en busca de un triunfo que le permita alcanzar a Peñarol en el Clausura

El encuentro que se disputa en el estadio Centenario a las 18.30, es arbitrado por Leodán González; el VAR estará a cargo de Diego Dunajec.

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Nacional visita a Central Español este domingo desde la hora 18.30 en el estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Daniel Carreño están quintos con 17 puntos en la tabla del certamen y, si ganan, alcanzan a su tradicional rival que empató este sábado ante Progreso.

En la Tabla Anual también se encuentran en la quinta posición con 52 unidades, a 11 de Peñarol.

Foco Uy
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El tricolor llega al máximo escenario del fútbol uruguayo con tres victorias consecutivas.

El DT no podrá contar con el arquero Luis Mejía debido a una lesión miotendinosa del tríceps sural, que sufrió en el partido pasado; en su lugar ingresará Alexis Martín Arias.

Por su parte, Central Español llega al Centenario con una derrota 3-0 ante Deportivo Maldonado en su visita al estadio Domingo Burgueño Miguel. Los dirigidos por Antonio Pacheco suman su tercer partido sin conocer la victoria.

En la Tabla Anual están en la octava posición con 38 puntos y en la Tabla del Clausura están decimoquintos con cinco unidades.

El encuentro es arbitrado por Leodán González y el VAR estará a cargo de Diego Dunajec.

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