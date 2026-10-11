RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY

"La agenda se mantiene. No hay cambios previstos", señaló la CEU tras el anuncio del papa de su operación

La Conferencia Episcopal del Uruguay señaló que la comunidad católica reza por la pronta recuperación del sumo pontífice y continúa preparando su visita.

catedral-metropolitana-montevideo

La Conferencia Episcopal del Uruguay anunció que se mantiene la agenda del papa León XIV tras el anuncio de que será operado de un nódulo localizado en el pulmón.

"No hay cambios previstos, por ahora. La comunidad católica de Uruguay reza por la pronta recuperación del Santo Padre y continúa preparando su visita", indicaron a Subrayado.

Por su parte, el arzobispo de Montevideo cardenal Daniel Sturla escribió en su cuenta de X: "El Papa anunció que esta semana se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra".

Temas de la nota

Lo más visto

video
banco de previsión social

Sindicato de BPS denuncia problemas en acceso a préstamos por parte de usuarios; la explicación de la institución
EXINTENDENTE DE MALDONADO

Enrique Antía deberá devolver en un plazo de 10 días un campo propiedad de Colonización en Aiguá
COLONIA

Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo
MALDONADO

Balneario Buenos Aires: un ómnibus volcó y cuatro niños resultaron con distintas lesiones leves
NARCOTRÁFICO

El perfil del uruguayo detenido en Italia por cargamento de droga: en agosto recibió ocho disparos

Te puede interesar

AFP
A MENOS DE UN MES DE VISITAR URUGUAY

El papa León XIV anunció que será operado para extirparle un nódulo "localizado en el pulmón"
La agenda se mantiene. No hay cambios previstos, señaló la CEU tras el anuncio del papa de su operación
CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY

"La agenda se mantiene. No hay cambios previstos", señaló la CEU tras el anuncio del papa de su operación
Menor de 17 años se encuentra internado tras ser baleado en una pierna, en Villa Española
Larravide y Avellaneda

Menor de 17 años se encuentra internado tras ser baleado en una pierna, en Villa Española

Dejá tu comentario