"La agenda se mantiene. No hay cambios previstos", señaló la CEU tras el anuncio del papa de su operación

La Conferencia Episcopal del Uruguay anunció que se mantiene la agenda del papa León XIV tras el anuncio de que será operado de un nódulo localizado en el pulmón.

"No hay cambios previstos, por ahora. La comunidad católica de Uruguay reza por la pronta recuperación del Santo Padre y continúa preparando su visita", indicaron a Subrayado.

El sumo pontífice dio a conocer la noticia este domingo en el Vaticano, al término de la oración del ángelus, que se someterá a una intervención quirúrgica "en los próximos días" para extirpar un nódulo "localizado en el pulmón" que se ha detectado en un estadio temprano.

Por su parte, el arzobispo de Montevideo cardenal Daniel Sturla escribió en su cuenta de X: "El Papa anunció que esta semana se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra". El Papa anunció que esta semana se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra. https://t.co/4a0cSsjiOf — Daniel Sturla (@DanielSturla) October 11, 2026

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