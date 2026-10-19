Nacional recibe a Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Nacional vence por la mínima a Deportivo Maldonado por puntos claves en la Tabla del Clausura
El encuentro que se disputa en el Gran Parque Central es arbitrado por Mathías de Armas y en el VAR Jonathan Fuentes.
Los dirigidos por Daniel Carreño y Gabriel Di Noia tienen un encuentro clave esta noche ya que los locales tienen 20 unidades y la visita 18, pero está segunda en la Tabla Anual, escolta de Peñarol.
El tricolor tiene seis victorias consecutivas y lleva 12 partidos sin conocer la derrota desde que asumió su técnico.
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Con gol de Tiziano Correa, Nacional venció a Central Español e igualó a Peñarol en el Clausura
El encuentro es arbitrado por Mathías de Armas y en el VAR estará Jonathan Fuentes.
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