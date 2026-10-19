Nacional vence por la mínima a Deportivo Maldonado por puntos claves en la Tabla del Clausura

Nacional recibe a Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Daniel Carreño y Gabriel Di Noia tienen un encuentro clave esta noche ya que los locales tienen 20 unidades y la visita 18, pero está segunda en la Tabla Anual, escolta de Peñarol.

El tricolor tiene seis victorias consecutivas y lleva 12 partidos sin conocer la derrota desde que asumió su técnico.

El encuentro es arbitrado por Mathías de Armas y en el VAR estará Jonathan Fuentes.

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