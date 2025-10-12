Nacional, con uno menos en el segundo tiempo, no pudo con Danubio: empató 0-0 en Jardines del Hipódromo

Nacional se trasladó este domingo hasta el estadio María Mincheff de Lazaroff para enfrentar a Danubio por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Con uno menos, por la expulsión de Nicolás Lodeiro a los 47', los dirigidos por Pablo Peirano no pudieron con el local que se hizo fuerte, pero que no supo aprovechar la ventaja de un jugador más.

Nacional tampoco supo aprovechar el traspié de Peñarol en la pasada jornada ante Miramar Misiones, que terminó empatando 2-2 en el estadio Silvestre Landoni de Durazno.

En la tabla del Torneo Clausura, el tricolor está segundo con 21 puntos, mientras que en la Tabla Anual está primero con 73.

El técnico tricolor, Pablo Peirano, dijo que los jugadores hicieron un gran esfuerzo y que sumar con un futbolista menos en la cancha, siempre es positivo.

"No es lo que vinimos a buscar, pero como se dio hay que adaptarse a las circunstancias; lo hicimos bien. Fue un partido complejo, cambiante, por momentos con un buen equipo que tiene velocidad por las bandas para las transiciones rápidas".

Y agregó: "Los partidos de cierre son así de esta manera y el esfuerzo que hicieron los jugadores en la segunda parte lo hicieron de buena manera. Tenemos un punto que sumar y todavía dependemos de nosotros mismos que es lo más importante".

El equipo albo no contó con el panameño Mejía en el arco ya que se encuentra con su selección, por lo que Ignacio Suárez fue el encargado de defender la valla. El Diente López, Christian Oliva, Juan Cruz de los Santos tampoco estuvieron a la orden.

Por su parte, el franjeado que siempre se hace fuerte en su casa ante un grande, no pudo concretar las cuatros situaciones de gol. Manejó el partido, generó fútbol y terminó con uno más al cabo de los 90'.

Gustavo Matosas paró un equipo similar al que enfrentó a Peñarol el pasado fin de semana.

Matías González y Emiliano Velázquez volvieron al once titular.

En la tabla del Clausura, los de la Curva tienen 15 puntos, mientras que en la Anual suman 36 unidades y se encuentran en la décimosegunda posición.

El próximo viernes, Danubio enfrenta a Boston River, mientras que Nacional se mide ante Miramar Misiones el sábado.

Fotos: Foco Uy