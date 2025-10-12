Nacional empata 0-0 ante Danubio por el Torneo Clausura

Nacional se traslada este domingo hasta el estadio María Mincheff de Lazaroff para enfrentar al local por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Pablo Peirano se miden ante Danubio con la obligación de sumar unidades aprovechando las unidades que dejó su tradicional rival este sábado en su visita a Durazno.

En la tabla del Torneo Clausura, el tricolor está segundo con 20 puntos, mientras que en la Tabla Anual está primero con 72.

El equipo albo no contará con el panameño Mejía en el arco ya que se encuentra con su selección, por lo que Ignacio Suárez será el encargado de defensor la valla.

El Diente López, Christian Oliva, Juan Cruz de los Santos tampoco estarán a la orden.

Por su parte, el franjeado que siempre se hace fuerte en su casa, parará un equipo similar al que enfrentó a Peñarol el pasado fin de semana.

Matías González y Emiliano Velázquez vuelven al once titular.

En la tabla del Clausura, los dirigidos por Gustavo Matosas tienen 13 puntos y están en la décima posición, mientras que en la Anual suman 35 unidades y se encuentran en la décimosegunda posición.