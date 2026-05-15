Nacional lo dio vuelta y derrotó 2-1 a Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Intermedio

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Nacional le dio vuelta el partido a Montevideo City Torque este viernes en el estadio Charrúa por el Grupo A de la primera fecha del Torneo Intermedio.

Los dirigidos por Jorge Bava iban perdiendo por un gol cuando en un minuto, remontaron el resultado; primero de la mano de Camilo Cándido (54') y seguidamente por Maxi Silvera (55').

El bolso llegó a este encuentro con cuatro victorias y cuatro derrotas, que los dejaron afuera de la disputa del Torneo Apertura.

El encuentro estuvo arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR estuvo a cargo de Jonathan Fuentes. Embed