Nacional le dio vuelta el partido a Montevideo City Torque este viernes en el estadio Charrúa por el Grupo A de la primera fecha del Torneo Intermedio.
Nacional lo dio vuelta y derrotó 2-1 a Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Intermedio
El gol del equipo de Marcelo Méndez fue convertido por Ramiro Lecchini (20'), mientras que para el tricolor convirtieron Camilo Cándido (54') y Maximiliano Silvera (55').
Los dirigidos por Jorge Bava iban perdiendo por un gol cuando en un minuto, remontaron el resultado; primero de la mano de Camilo Cándido (54') y seguidamente por Maxi Silvera (55').
El bolso llegó a este encuentro con cuatro victorias y cuatro derrotas, que los dejaron afuera de la disputa del Torneo Apertura.
Seguí leyendo
Dos policías fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos de Nacional
El encuentro estuvo arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR estuvo a cargo de Jonathan Fuentes.
Temas de la nota
Lo más visto
PEDIDO DE COLABORACIÓN
Tiene 71 años, vende tortas fritas, pasteles y empanadas, y necesita colaboración para comprarse un carro por el frío
FAMILIARES PIDEN CELERIDAD
Siniestro fatal en Florida: "Es un caso complejo porque hay varios fallecidos, queremos ser lo más precisos en las evidencias", dijo abogado
CONVENCIÓN Y SORIANO
Olga, la vendedora de tortas fritas de 71 años, tras conocerse su historia: "Sentí el cariño, el apoyo, un impulso"
HISTÓRICA INTERVENCIÓN
Artistas uruguayos hicieron historia: se realizó el primer tatuaje bajo anestesia general
Andes y paysandú
Dejá tu comentario