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ESTADIO CHARRÚA

Nacional lo dio vuelta y derrotó 2-1 a Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Intermedio

El gol del equipo de Marcelo Méndez fue convertido por Ramiro Lecchini (20'), mientras que para el tricolor convirtieron Camilo Cándido (54') y Maximiliano Silvera (55').

Foco Uy

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Foco UY

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Nacional le dio vuelta el partido a Montevideo City Torque este viernes en el estadio Charrúa por el Grupo A de la primera fecha del Torneo Intermedio.

Los dirigidos por Jorge Bava iban perdiendo por un gol cuando en un minuto, remontaron el resultado; primero de la mano de Camilo Cándido (54') y seguidamente por Maxi Silvera (55').

El bolso llegó a este encuentro con cuatro victorias y cuatro derrotas, que los dejaron afuera de la disputa del Torneo Apertura.

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El encuentro estuvo arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR estuvo a cargo de Jonathan Fuentes.

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