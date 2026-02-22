RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nacional le ganó a Progreso en la tercera fecha del Torneo Apertura; el árbitro Leonel Rocco tuvo tarjeta roja

El tricolor marcó la diferencia con su contrincante a los 48 minutos de partido. Este domingo, Peñarol se enfrenta con Deportivo Maldonado.

Millan festejando el gol. Foto: Foco UY

Millan festejando el gol. Foto: Foco UY

La tercera fecha del Torneo Apertura está corriendo este fin de semana. El sábado a las 20:30 fue el turno de Nacional, que le ganó a Progreso con un gol de Julián Millán a los 48 minutos de partido.

En el segundo tiempo, con diferencia de dos minutos, el equipo de Leonel Rocco tuvo su propia expulsión y la del futbolista Sebastián Cardozo, por doble amarilla. Rocco tuvo un enfrentamiento con el árbitro Tejera, a quien cuestiona por criterios distintos con los equipos, dijo en Punto Penal.

El equipo inicial de Progreso fue con Andrés Mehrings, Mauro Martin, Hernán Carroso, Sebastián Cardozo, Federico Andueza, Facundo Kidd, Santiago Viera, Facundo de León, Adrián Colombino, Agustín Pinheiro y Diego Sánchez.

El equipo de Jadson Viera fue con Luis Mejía, Juan Pintado, Pts4Sebastián Coates, Julian Millan, Federico Bais, Luciano Boggio, Lúcas Rodríguez, Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Rodrigo Martínez.

Este domingo, el turno es de Peñarol, que recibe a Deportivo Maldonado a las 20:30.

