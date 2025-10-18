RECIBÍ EL NEWSLETTER
torneo clausura

Nacional le ganó 3-1 a Miramar en el Parque Central; dos goles tricolores fueron de penal

En el cierre del primer tiempo, Nacional ya ganaba 3-0, con dos de esos goles de penal. En la segunda parte, Miramar Misiones sufrió la expulsión de un jugador pero también hizo un gol.

Foto: FocoUy. Maximiliano Gómez, jugador de Nacional.

Foto: FocoUy. Nacional–Miramar Misiones en el Gran Parque Central.

Foto: Martín Charquero, Subrayado. Gran Parque Central en la previa de Nacional–Miramar Misiones.

Nacional le ganó 3-1 a Miramar Misiones en la tarde de este sábado en el Gran Parque Central, en Montevideo, por la 12ª fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscaban el triunfo para no perder pie en la Tabla Anual, que lideran ahora con 76 puntos. Peñarol está a seis unidades, con un partido jugado menos (se enfrenta este domingo a Wanderers).

Nacional venía de empatar con Danubio (0-0) y Miramar con Peñarol (2-2).

El árbitro del encuentro de este sábado fue Javier Burgos. Sus asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo. El cuarto árbitro fue Felipe Vikonis, mientras que en el VAR estuvieron Christian Ferreyra y Martín Soppi.

Foto: FocoUy. Nacional–Miramar Misiones en el Gran Parque Central.

Mirá, a continuación, un resumen del partido.

El futbolista Nicolás "Diente" López es baja en el equipo de Pablo Peirano, debido a que no se ha recuperado de una lesión. Y volvió a estar convocado el panameño Luis Mejía.

A los 4 minutos de juego, ambos equipos ya habían tenido una llegada cada uno.

A los 13 minutos de juego, Burgos cobra penal para Nacional tras una falta en el área. Gonzalo Carneiro anotó así el primer gol del partido.

A los 31 minutos, Burgos cobra un nuevo penal para Nacional. Y convirtió Maximiliano Gómez para poner el 2-0.

El tercer gol tricolor llegó de la mano de Rómulo Otero a los 40 minutos. Otero había vuelto a estar como titular desde el inicio del encuentro este sábado. Entonces el partido iba 3-0 y eso daba cierta tranquilidad al equipo de Pablo Peirano.

A los 76 minutos, Fabricio Tirado (Miramar Misiones) se fue expulsado con tarjeta roja. Su equipo quedaba entonces con diez futbolistas en cancha.

A los 84 minutos descontó Miramar Misiones: anotó Mauricio Gómez.

Equipos titulares.

Mirá los futbolistas titulares en Nacional.

image

Mirá los futbolistas titulares en Miramar.

image

