torneo clausura

Con el objetivo de no perder pie en la Anual, Nacional recibe a Miramar Misiones en el Parque Central

Nacional viene de empatar con Danubio, y Miramar Misiones con Peñarol. Mirá los detalles del partido.

Foto: Martín Charquero, Subrayado. Gran Parque Central en la previa de Nacional–Miramar Misiones.

Nacional y Miramar Misiones juegan este sábado desde las 18:30 en el Gran Parque Central, en Montevideo, por la 12ª fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscan el triunfo para no perder pie en la Tabla Anual, que lideran con 73 puntos. Peñarol está a cuatro unidades.

En tanto, en el Clausura, Nacional está a cinco puntos del aurinegro.

Nacional viene de empatar con Danubio (0-0) y Miramar con Peñarol (2-2).

Foto: FocoUy. Maximiliano Gómez, jugador de Nacional.
Nacional le gana 3-0 a Miramar en el Parque Central; dos goles fueron de penal

El futbolista Nicolás "Diente" López es baja en el equipo de Pablo Peirano, debido a que no se ha recuperado de una lesión. Vuelve a estar convocado el panameño Luis Mejía.

El árbitro del encuentro de este sábado será Javier Burgos. Sus asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo. El cuarto árbitro será Felipe Vikonis, mientras que en el VAR estarán Christian Ferreyra y Martín Soppi.

Equipos a la cancha.

Mirá los futbolistas titulares en Nacional.

Mirá los futbolistas titulares en Miramar.

