Con el objetivo de no perder pie en la Anual, Nacional recibe a Miramar Misiones en el Parque Central

Nacional y Miramar Misiones juegan este sábado desde las 18:30 en el Gran Parque Central , en Montevideo, por la 12ª fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscan el triunfo para no perder pie en la Tabla Anual, que lideran con 73 puntos. Peñarol está a cuatro unidades.

En tanto, en el Clausura, Nacional está a cinco puntos del aurinegro.

Seguí leyendo Nacional le gana 3-0 a Miramar en el Parque Central; dos goles fueron de penal

El futbolista Nicolás "Diente" López es baja en el equipo de Pablo Peirano, debido a que no se ha recuperado de una lesión. Vuelve a estar convocado el panameño Luis Mejía.

El árbitro del encuentro de este sábado será Javier Burgos. Sus asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo. El cuarto árbitro será Felipe Vikonis, mientras que en el VAR estarán Christian Ferreyra y Martín Soppi.

Equipos a la cancha.

Mirá los futbolistas titulares en Nacional.

image

Mirá los futbolistas titulares en Miramar.