2024-2025

Nacional le ganó 1-0 a Peñarol y logró el bicampeonato uruguayo del fútbol femenino

Con gol de Martha Figueredo, Nacional le ganó a Peñarol en el Gran Parque Central y logró el bicampeonato uruguayo de fútbol femenino.

Nacional campeón femenino. Foto: FocoUy

Nacional campeón femenino. Foto: FocoUy

De esta forma las tricolores festejaron el bicampeón uruguayo del fútbol femenino: 2024 y 2025.

