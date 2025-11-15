El clásico ante Peñarol se jugó este sábado en el Gran Parque Central y fue victoria de Nacional 1 a 0, con gol de Martha Figueredo en el minuto 73.
Nacional le ganó 1-0 a Peñarol y logró el bicampeonato uruguayo del fútbol femenino
Con gol de Martha Figueredo, Nacional le ganó a Peñarol en el Gran Parque Central y logró el bicampeonato uruguayo de fútbol femenino.
De esta forma las tricolores festejaron el bicampeón uruguayo del fútbol femenino: 2024 y 2025.
Seguí leyendo
Negro ante la posibilidad que se juegue el clásico: "Son los clubes los que fijan dónde quieren jugar", afirmó
Temas de la nota
Lo más visto
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS
Colega recordó al médico asesinado: "Él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento"
ESTE VIERNES
Condenaron a 8 años de prisión a Loly Suárez, hermana del Betito por delitos de narcotráfico
REMATE JUDICIAL
La Junta Nacional de Drogas remata nueve vehículos de alta gama decomisados a narcos
LA PAZ-CANELONES
Denuncias cruzadas entre padres y docentes de Escuela 188; acusan a profesor y a directora de malos tratos
ESTAFA EN DURAZNO
Dejá tu comentario