Nacional es campeón del Torneo Clausura 2019 tras ganarle 2-0 a Peñarol

El primer gol de los tricolores llegó a los 61 minutos de juego con un remate de zurda de afuera del área de Gonzalo Castro.

El gol que le dio tranquilidad a Nacional llegó a los 66 minutos del partido, luego de un centro fue Gonzalo Corujo quien logró ganarle de cabeza a los jugadores de Peñarol y concretar el segundo tanto del partido.

Los aurinegros buscaron el empate pero no lo lograron, se mostraron mejor en el segundo tiempo e intentaron por las bandas, pero no pudieron controlar la pelota y no definieron bien cuando tuvieron la oportunidad.

Cuando Peñarol logró ser superior llegó el primer gol de Nacional, gracias a que Matias Zunino agarró mal parada a la defensa aurinegra. Como si esto fuera poco, Peñarol quedó con diez jugadores luego de que echaran a Enzo Martínez por un codazo a Santiago Rodríguez en una pelota dividida.

Con un hombre demás, los tricolores se mostraron más cómodos en la cancha e intentaron ampliar el marcador para asegurarse el campeonato. Thiago Vecino, que ingresó en el segundo tiempo por el capitán Bergessio, se perdió de concretar el tercer gol.

De esta forma, Nacional se consagró campeón del Torneo Clausura 2019 con dos goles sobre Peñarol; y ahora espera al domingo para definir el Campeonato Uruguayo. De ganar Nacional, se consagra campeón del campeonato 2019; pero si Peñarol gana el próximo domingo se jugarán dos finales por el Uruguayo.