Nacional empieza la depuración de su plantel de cara al Torneo Clausura: ¿se va "Chory"?

Sobre todo luego del impacto que generó la indisciplina de algunos de sus jugadores tras el partido clásico del 13 de diciembre y previo a la contundente eliminación de la Libertadores ante River.

Va más allá del caso puntual, claro, porque el final del Intermedio coincide con lo que en otros años hubiera sido final de temporada.

Ahora queda el Clausura y Nacionall es líder de la tabla anual, no puede perder esa condición

El 31 de diciembre este gupo de jugadores termina su contrato con Nacional: Luis Mejía, Miguel Jaquet, Claudio Yacob, Agustín González, Rodrigo Amaral, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro, Sebastián Fernández y los préstamos de Mathías Suárez, Ayrton Cougo y Felipe Carballo.

“Zorrito” Suárez regresará a Montpellier el 2 de enero.

Ayrton Cougo volverá a Libertad de Asunción el 3 de enero ya que será utilizado por su club.

Nacional quiere renovar a Felipe Carballo, aunque hoy no es fijo en la alineación titular. El jugador pertenece a Sevilla. Si no hay período de pases, no podrá seguir en el club y deberá ponerse a disposicion de la institución española.

Los buenos momentos de Neves, Emi Martínez, la presencia de Trasante y Cartagena y la llegada de Rafa García cubren bien el puesto. Sevilla quiere prorrogar el prestamo, pero todo depende de si habrá o no período de pases.

El mediapunta Santiago Rodríguez iba a jugar en Torque, cuyos directivos son propietarios del grupo económico que compró su pase. Pero si no hay periodo de pases no podría ponerse la camiseta celeste y permanecer allí seis meses hasta que llegue la alta temporada en Europa. Esa era la idea. Ahora puede cambiar. El grupo City deberá buscar alternativas en el exterior.

Hoy no es titular en Nacional y el club no hará esfuerzos para retenerlo. Su calidad está fuera de discusión. Hizo siete goles en el año, cinco de ellos en el Uruguayo.

Otro que se va seguro es el arquero Mejía. Perdió terreno en el plantel, no gustaron sus actitudes como por ejemplo retirarse de la concentración en protesta por no ser titular. Luego depuso su actitud per el club no quiere que siga.

Otros nombres que no renovarán son Agustín“Tato” González, el paraguayo Jacquet, el argentino Yacob. Sus rendimientos no convencieron.

Quizás las ausencias más sentidas para los hinchas serán Rodrigo Amaral y Seba Fernández. El primero llegó como una adquisición relevante para una segunda etapa en el club, pero no despgó. Ni con Munúa ni con Giordano. El club no le dará una nueva oportunidad.

En el caso de "Papelito" es consecuencia natural de su rendimiento deportivo actual. A los 35 años ha tenido muy pocos minutos este año.

De esta lista que trascendió en los medios especializados como Ovación, el nombre que más duro cayó en la hinchada es Gonzalo "Chory" Castro, quien a los 36 años es un referente del plantel y su rendimiento no ha decaído.

La parcialidad tricolor lo considera un "jugador de clásicos" y no quiere que se vaya.

El exReal Sociedad jugó 26 partidos en 2020, 16 como titular y aportó tres goles.