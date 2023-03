El argentino aclaró que "por ahora no estamos en un nivel importante, pero no veo alguno que juegue mucho mejor que Nacional. Lo que tenemos es que no hemos ligado nada en todo el proceso, el otro día nos empatan con dos zapatazos y no nos llegaron en otras ocasiones (en referencia al 2-2 con Cerro)”.

