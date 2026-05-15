Nacional derrota 2-1 a Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Intermedio

Foco UY

Nacional visita a Montevideo City Torque este viernes en el estadio Charrúa por el Grupo A de la primera fecha del Torneo Intermedio.

Los dirigidos por Jorge Bava llegan con cuatro victorias y cuatro derrotas, que los dejaron afuera de la disputa del Torneo Apertura y que los obliga a sumar unidades en este torneo.

En la Tabla Anual, el tricolor está séptimo con 22 puntos, a 5 de su tradicional rival que se ubica cuarto con 27.

El encuentro es arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR está a cargo de Jonathan Fuentes. Embed