Nacional visita a Montevideo City Torque este viernes en el estadio Charrúa por el Grupo A de la primera fecha del Torneo Intermedio.
Nacional derrota 2-1 a Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Intermedio
El encuentro que se disputa en el estadio Charrúa es arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR está a cargo de Jonathan Fuentes.
Los dirigidos por Jorge Bava llegan con cuatro victorias y cuatro derrotas, que los dejaron afuera de la disputa del Torneo Apertura y que los obliga a sumar unidades en este torneo.
En la Tabla Anual, el tricolor está séptimo con 22 puntos, a 5 de su tradicional rival que se ubica cuarto con 27.
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El encuentro es arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR está a cargo de Jonathan Fuentes.
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