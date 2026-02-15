RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORNEO APERTURA

Peñarol visita a Central Español este domingo en el Campus de Maldonado con ocho bajas por lesión

El encuentro por la segunda fecha del Torneo Apertura que se disputa en el estadio Domingo Burgueño Miguel tendrá el arbitraje de Leondán González y el VAR estará a cargo de Jimmy Álvarez.

Instagram: Oficial CAP

Es la primera salida del carbonero en la que se medirá a un equipo ascendido y que goleó a Progreso 3-0 en la pasada fecha.

Los tres puntos son importantes para ambos: para Peñarol porque tiene que seguir sumando de cara al clásico y para el palermitano para seguir cosechando de a tres.

Peñarol le ganó 3-1 a Montevideo City Torque en su debut en el Torneo Apertura

El equipo de Diego Aguirre tendrá la baja por lesión de Franco Escobar, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Nahuel Acosta y Abel Hernández.

