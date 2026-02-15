Peñarol visita a Central Español este domingo en el Campus de Maldonado con ocho bajas por lesión

Peñarol viaja a Maldonado para enfrentar este domingo a la hora 20.30 a Central Español por la segunda fecha del Torneo Apertura .

Es la primera salida del carbonero en la que se medirá a un equipo ascendido y que goleó a Progreso 3-0 en la pasada fecha.

Los tres puntos son importantes para ambos: para Peñarol porque tiene que seguir sumando de cara al clásico y para el palermitano para seguir cosechando de a tres.

Seguí leyendo Peñarol le ganó 3-1 a Montevideo City Torque en su debut en el Torneo Apertura

El equipo de Diego Aguirre tendrá la baja por lesión de Franco Escobar, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Nahuel Acosta y Abel Hernández.

El encuentro que se disputa en el estadio Domingo Burgueño Miguel tendrá el arbitraje de Leondán González y el VAR estará a cargo de Jimmy Álvarez.