RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL NUEVO DT ASUMIRÍA EL MARTES

Nacional cesó a Pablo Peirano como entrenador y negocia con Jadson Viera, actual DT de Boston River

La idea de los tricolores es que Viera asuma este martes la conducción del primer equipo tricolor.

tecnico-nacional-foco-uy-peirano

La Comisión Directiva de Nacional resolvió este lunes el cese de Pablo Peirano como entrenador del primer equipo tricolor.

"Nacional comunica que por decisión de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano. Agradecemos su trabajo estos meses en el club", informó el club en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Nacional/status/1982894900300685466&partner=&hide_thread=false

La decisión se tomó tras el empate sin goles entre Wanderers y Nacional. El tricolor buscaba aprovechar la ventaja que dejó Peñarol tras caer 2-0 ante Cerro en el Tróccoli, pero no pudo.

Foco UY
Seguí leyendo

Empate en el Viera: Wanderers y Nacional terminaron el partido sin goles en la 13ª fecha del Clausura

Nacional negocia con Jadson Viera, actual entrenador de Boston River. La idea de los tricolores es que Viera asuma este martes la conducción del primer equipo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ESTAFA EN MONTEVIDEO

Estafador contactó a maquilladora por varios días y le terminó robando 87 mil pesos de su cuenta bancaria
MALDONADO

Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento
tenía 25 años

Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
asociación para delinquir

Condena de 12 meses para el edil del FA que participó de intento de robo en Salto; tres meses de prisión efectiva
ELECCIONES EN ARGENTINA

Contundente victoria de Milei en legislativas: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina", dijo

Te puede interesar

Luis Lacalle Pou, expresidente de la República. video
LACALLE POU LLAMÓ A ORSI POR ESTE TEMA

Lacalle Pou dijo que en el caso Cardama "arrastraron al presidente a una operación política", y que Orsi "se pasó de rosca"
El contrato establece la posibilidad de mediación y se va a utilizar, dijo Sánchez sobre pasos a seguir con Cardama video
SECRETARIO DE PRESIDENCIA

El contrato establece "la posibilidad de mediación" y "se va a utilizar", dijo Sánchez sobre pasos a seguir con Cardama
Nacional cesó a Pablo Peirano como entrenador y negocia con Jadson Viera, actual DT de Boston River
EL NUEVO DT ASUMIRÍA EL MARTES

Nacional cesó a Pablo Peirano como entrenador y negocia con Jadson Viera, actual DT de Boston River

Dejá tu comentario