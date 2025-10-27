Nacional cesó a Pablo Peirano como entrenador y negocia con Jadson Viera, actual DT de Boston River

La Comisión Directiva de Nacional resolvió este lunes el cese de Pablo Peirano como entrenador del primer equipo tricolor.

"Nacional comunica que por decisión de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano. Agradecemos su trabajo estos meses en el club", informó el club en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Nacional/status/1982894900300685466&partner=&hide_thread=false Nacional comunica que por decisión de la Comisión Directiva, con asesoramiento de la Dirección Deportiva, ha decidido dar por terminado el ciclo del cuerpo técnico liderado por Pablo Peirano.



Agradecemos su trabajo estos meses en el club. pic.twitter.com/2hHJMKfB8w — Nacional (@Nacional) October 27, 2025 La decisión se tomó tras el empate sin goles entre Wanderers y Nacional. El tricolor buscaba aprovechar la ventaja que dejó Peñarol tras caer 2-0 ante Cerro en el Tróccoli, pero no pudo.

Nacional negocia con Jadson Viera, actual entrenador de Boston River. La idea de los tricolores es que Viera asuma este martes la conducción del primer equipo.