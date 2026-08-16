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crisis tricolor

Nacional cesó a Jorge Bava y su cuerpo técnico: busca sucesor, estos son los nombres

El club informó este domingo que Bava y su cuerpo técnico no continuarán al frente, luego de la derrota ante Racing. La directiva está reunida para definir al sucesor.

Imagen: Nacional en X. Jorge Bava cesado del equipo albo.

Imagen: Nacional en X. Jorge Bava cesado del equipo albo.

Nacional confirmó este domingo la salida de Jorge Bava como entrenador del primer equipo. El club informó que el técnico y los integrantes de su cuerpo técnico Sebastián Eugren y Martín Ligüera no continuarán en sus funciones.

"El Club agradece a Jorge y a todos los integrantes de su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante su período al frente del plantel principal. Nacional les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales", señaló Nacional en un comunicado.

Además, publicó: "El Club Nacional de Football informa que Sebastián Eguren y Martín Ligüera presentaron renuncia a sus funciones como Director Deportivo y Secretario técnico del Club. Las mismas fueron aceptadas por el Presidente y la Comisión Directiva. El Club agradece a ambos por el trabajo realizado y por el tiempo dedicado a la institución durante su gestión. Nacional les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales".

Foto: FocoUy.
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La decisión había sido adelantada por Punto penal (Canal 10) y finalmente fue oficializada por el club este domingo, luego de la derrota ante Racing este sábado en el Estadio Centenario.

Tras la caída del fin de semana anterior ante Boston River por 2-1, la directiva había resuelto que Bava continuaría al frente del equipo incluso ante una eventual derrota frente a Racing. Sin embargo, el panorama cambió después del partido de este sábado y el entrenador dejó de ser el técnico tricolor.

Ahora la directiva debe definir al nuevo entrenador. Había una reunión prevista para las 15:00 y entre los nombres que se manejan aparecen Sebastián Abreu, Álvaro Gutiérrez, Diego Monarriz y Gustavo Munúa. También fue mencionado Gustavo Costas por un integrante de la directiva.

Nacional está séptimo en la Tabla Anual, con 35 puntos, y último en el Torneo Clausura. Racing lidera la Anual con 45 unidades y Peñarol suma 43, aunque tiene dos partidos menos jugados.

Los tricolores volverán a jugar ante Progreso y luego tendrán el clásico ante Peñarol, previsto para el domingo 30 de agosto. Sebastián Coates y Camilo Cándido volverán a estar a la orden para el próximo partido.

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